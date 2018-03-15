Guardian раскритиковала Мэй: её ответ на отравление Скрипаля не остановит Россию

Лондон обещал, что даст жёсткий ответ России на отравление её бывшего двойного агента, однако меры, озвученные Терезой Мэй, оказались довольно скромными, считает журналист The Guardian. По его словам, Россию это не остановит, а Путин сделает вывод, что у Великобритании нет ни достойных союзников, ни силы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала, что даст жёсткий ответ на отравление бывшего российского агента Скрипаля и его дочери, но в итоге провозглашённые ею меры против России оказались скромными, считает журналист The Guardian Люк Хардинг.

Так, по его словам, выдворение 23 российских дипломатов, все из которых — профессиональные шпионы или, по выражению Мэй, «секретные сотрудники разведывательных служб», даст Кремлю лишь временный отпор в его широкой шпионской деятельности на территории Великобритании. «Это не остановит шпионаж со стороны России и не свернёт сеть нераскрытых нелегалов, которые живут под прикрытием».

Тереза Мэй также объявила о введении новых законов, которые позволят задерживать подозрительных людей, пересекающих британские границы, а также об усилении проверки частных самолётов и о заморозке некоторых российских счетов. Однако, по мнению автора статьи, хотя эти меры и логичны, но от повторения подобных ситуаций в будущем они не защитят.

«Чиновников в Москве будет мало заботить отсутствие членов монаршей семьи и кабинета министров Великобритании на чемпионате мира, который состоится этим летом в России», — считает Люк Хардинг. Также, по его словам, не огорчило их и обещание Мэй порвать двусторонние связи: «Министр иностранных дел России Сергей Лавров не скрывает своей неприязни к Великобритании».

«Стратегия Кремля заключается в том, чтобы пережить этот кризис», — пишет автор статьи. По его мнению, в ближайшее время российские чиновники будут громко говорить о том, что это враждебные, недопустимые, несправедливые и недальновидные действия со стороны Лондона.

По мнению Люка Хардинга, российская элита уязвима в том, что предпочитает держать свои капиталы на Западе и часто в корпорациях и банках Лондона. И целая прослойка британцев обслуживает интересы супербогатых россиян, включая юристов, специалистов по отношениям с общественностью, фирмы недвижимости и так далее. Однако об этом Мэй ничего не сказала.

И в отношении того, что делать с российскими деньгами, британский премьер-министр тоже не дала конкретного ответа, отмечает журналист. По его словам, она могла бы заморозить доступ к имуществу Алишера Усманова или Игоря Шувалова, а также других олигархов, но не сделала этого.

Можно сказать, что Мэй оставляет себе пространство для манёвра. Если Скрипаль или его дочь умрут, она может предпринять дальнейшие действия: например, выдворить российского посла Александра Яковенко. «Ничто из того, о чём объявила Мэй, наверняка не сможет удержать Путина от дальнейших авантюр, подобных тому, что произошло в Солсбери. Справедливо или нет, но он истолкует заявления, сделанные Мэй в среду, как доказательство вывода, к которому он уже давно пришёл: что Великобритании не хватает союзников и силы», — делает вывод журналист The Guardian.