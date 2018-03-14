Бывший британский посол: Лондону лучше дружить с Москвой ради будущих поколений

Ответить на отравление Скрипаля Великобритания должна жёстко, активнее, чем то было в случае Литвиненко, но при этом Лондон не должен забывать про свои долгосрочные цели, пишет в The Guardian бывший посол Великобритании в России Тони Брентон. А заключаются они в том, чтобы избежать крупного столкновения и разрешать насущные мировые проблемы, что невозможно сделать без сотрудничества с Москвой.

Ответ Лондона на отравление Скрипаля должен быть сильнее, чем в случае Литвиненко, пишет в своей статье для The Guardian Тони Брентон. Он служил послом в России с 2004-го по 2008 год, как раз когда произошло убийство Александра Литвиненко, в котором обвиняют Кремль.

По его словам, у Великобритании сейчас есть три пакета мер. Во-первых, дипломатические. Так, он предлагает заморозить все контакты с российскими службами безопасности, которые «практически непременно» стоят за нападением в Солсбери, а также выдворить из страны большую часть сотрудников российского посольства. При этом он признаёт, что от этого пострадают и его «невиновные коллеги-дипломаты, и друзья из посольства Великобритании в Москве», ведь Кремль неизбежно примет зеркальные меры.

Во-вторых, есть экономические проекты, в частности, борьба с деньгами, добытыми нечестным путём. В Лондоне таковых много, и эта проблема связана не только с Россией. Кроме того, настаивает бывший дипломат, британское правительство должно принять закон Магнитского, в рамках которого под санкции попадали бы все, кто нарушает права человека.

В-третьих, Тони Брентон предлагает оказывать влияние на Москву через ограничение контактов с ней. И хотя он признаёт, что вряд ли британские футболисты будут согласны отказаться от чемпионата мира, но в целом можно ограничить визиты ключевых представителей Великобритании в Россию и участие страны в крупных международных мероприятиях, которые проводятся в России.

Впрочем, бывший дипломат отмечает, что односторонних действий Лондона будет недостаточно. Так, по его словам, в случае с Литвиненко европейские союзники говорили правильные вещи, но не хотели рисковать своими отношениями с Москвой. И теперь, он настаивает, нужно сделать так, чтобы слова поддержки превратились в реальные действия со стороны европейских стран. При этом США, как он отмечает, переживают глубокий внутренний раскол и почти точно будут вне игры.

Однако при этом, настаивает бывший посол, нельзя забывать и про долгосрочные перспективы. «Когда в конечном итоге накал сойдёт на нет, Россия по-прежнему будет крупной ядерной державой, имеющей ключевое значение для разрешения целого спектра международных проблем, таких как Сирия, Иран, контроль за вооружениями, исламский терроризм и кибербезопасность», — пишет Тони Брентон.

По его словам, попытки изолировать Россию после 2014 года были большим промахом. Ключевые страны вроде Китая или Индии к этим усилиям не присоединились, а те, кто участвовал в изоляции, скоро осознали издержки и опасность таких мер. «Великобритания не сразу признала этот урок, но было бы ошибкой, например, отозвать нашего посла из Москвы и разорвать другие ключевые официальные связи», — предупреждает бывший посол.

Отношения между Западом и Россией сейчас находятся на максимально опасном уровне за последние десятилетия. «Мы обязаны перед будущим поколением избавить их от тени ядерной войны, которая нависла над нами», — пишет Брентон. И, по его словам, Запад как более сильная сторона должен сделать первый шаг. Так, он должен отыскать те сферы, в которых возможно сотрудничество с Россией. Начать дипломат предлагает с борьбы против терроризма и с управления киберпространством.

Если у России будут плодотворные и конструктивные отношения с Западом, она будет меньше склонна совершать шаги, которые могут этим отношениям навредить, настаивает автор статьи. Как только Лондон сможет дать сильный и законный ответ на произошедшее в Солсбери, безопасность своего народа ему будет легче защищать через сотрудничество, а не через конфронтацию с Россией, пишет бывший посол в Москве Тони Брентон в статье для The Guardian.