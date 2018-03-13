Welt: Россия нашла «лазейку» в деле Скрипаля

Россия нашла новую «лазейку» в деле об отравлении нервно-паралитическим газом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Welt (TV). С подачи Кремля в российских СМИ появилась информация о том, что использованное для этого ядовитое вещество «Новичок» можно изготовить не только в специально оборудованной военной, но и в любой частной лаборатории, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

А теперь с нами на связи Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, как отреагировала Москва на эти обвинения и ультиматум?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент N24: На объективной радиостанции «Эхо Москвы», находящейся в оппозиции к Кремлю, зазвучали новые голоса. Бывший сотрудник спецслужб и нынешний сенатор Игорь Морозов заявил, что в России уничтожено всё химическое оружие типа «Новичок». Последние запасы были ликвидированы в сентябре прошлого года. Он также сказал, что, хотя нервно-паралитический газ «Новичок» и изготавливается в военных лабораториях, точнее изготавливался — так будет правильнее, его можно изготавливать и в частных лабораториях, если человек обладает необходимыми знаниями.

И это заявление, конечно же, говорит о том, что Россия не имеет к случившемуся никакого отношения. Это попытка открыть лазейку, намекая, что газ мог изготовить кто угодно и где угодно. Вот приблизительно такую позицию занимает Игорь Морозов. А раз он выступает на «Эхе Москвы», значит, ему наверняка разрешили это сделать наверху.

Получается, что обе стороны оставляют себе лазейки, но также официально угрожают, что будут последствия, по крайней мере, со стороны Великобритании. Как далеко может зайти этот конфликт?

КРИСТОФ ВАННЕР: Я думаю, что на дипломатическом и экономическом уровнях этот конфликт, конечно же, продолжится. Военного конфликта между Великобританией и Россией определённо не будет. В этом я убеждён. В дипломатическом плане это может выглядеть так: российских дипломатов могут выслать из Лондона, из Великобритании. Наверняка Москва ответит на это зеркальными мерами и вышлет британских дипломатов. И в первую очередь речь идёт об экономических санкциях в отношении российских олигархов, которые живут в Лондоне и поддерживают отношения с Кремлём. Возможно, им придётся серьёзно поплатиться за произошедшее. Их счета могут заморозить, а их самих выслать из страны.

Дата выхода в эфир 13 марта 2018 года.