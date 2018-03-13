Welt: Россия нашла «лазейку» в деле Скрипаля
А теперь с нами на связи Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, как отреагировала Москва на эти обвинения и ультиматум?
А теперь с нами на связи Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, как отреагировала Москва на эти обвинения и ультиматум?
Пресс-служба баскетбольной Единой лиги ВТБ опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2018/19.
Межправительственное соглашение между Белоруссией и Китаем о безвизовом режиме вступило в силу в пятницу, 10 августа. Об этом сообщает БЕЛТА.
Сборная России лидирует в медальном зачёте объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине, по итогам седьмого соревновательного дня турнира.
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт не смогла объяснить, какие именно гарантии неприменения химического оружия должна предоставить Россия, чтобы США не ввели против неё второй пакет санкций.
Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков прокомментировал разгромное поражение команды от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Во время матча третьего отборочного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК произошёл инцидент с фанатами, который повлёк травму помощника главного арбитра встречи.
Представители израильской стороны и палестинского движения ХАМАС смогли заключить соглашение о перемирии на фоне интенсификации взаимных обстрелов на границе сектора Газа.
Российская компания «Алроса» продала крупный бриллиант «Династия» ювелирному дому Mouawad Group. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянка Анжелика Сидорова заняла четвёртое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Гватемалы. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
Голландский футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, уступил швейцарскому «Базелю» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
В Крыму в ходе раскопок некрополя Кыз-Аул найдено массовое захоронение людей времён Хазарского каганата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб провели встречу с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко и запросили у него экстрадицию подозреваемых в причастности к попытке покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Атакующий защитник юниорской сборной Латвии по баскетболу Давид Виксне серьёзно пострадал в результате взрыва в доме, где он приживал. Причиной взрыва стала утечка газа.
С начала сезона в 2018 году в Московской области собрано более 1 тыс. тонн клубники, что более чем на 20% превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщает телеканал «360».
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты с помощью санкций пытаются побудить Россию к более правильному поведению.
Главное следственное управление СК России по Республике Крым проводит проверку в связи с гибелью пятилетнего ребёнка в водоёме села Красновка, передаёт «Крыминформ».
Певец и актёр Сергей Лазарев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о смерти режиссёра, педагога и актёра Дмитрия Брусникина.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович оценил шансы команды в противостоянии с минским «Динамо» после поражения в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал разгромное поражение команды от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
В правоохранительных органах Московской области рассказали о том, что могло стать причиной наезда автобуса на трёх пешеходов в Мытищах.
В Тверской области возбуждено уголовное дело после сообщений о том, что машина скорой помощи в течение двух дней ехала на вызов к женщине с инсультом.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил нападающего Себастьяна Дриусси и полузащитника Эмилиано Ригони после первого тайма матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».
Руководитель Центробанка Египта Тарек Амер заявил, что страны Африки могут создать единую валюту континента и даже общий Центральный банк.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем руководствовался при выборе состава команды на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, в беседе с НСН оценил матч с греческим ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов, в котором московский клуб уступил со счётом 2:3.
Ленинский районный суд закрыл кафе быстрого обслуживания «Бон Буфет» в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Два самолёта столкнулись в международном аэропорту Стамбула. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал своё мнение о разгромном поражении санкт-петербургского клуба от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что намерена принять участие во всех этапах Кубка мира по плаванию 2018 года.
Военные уничтожили дрон, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в провинции Латакия в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
Главгосэкспертиза одобрила проект, посвящённый реставрации Центрального павильона ВДНХ. Об этом сообщает m24 со ссылкой на Стройкомплекс.
Полковник милиции в отставке, бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска СССР Евгений Черноусов в беседе с Nation News прокомментировал приговор членам «банды ГТА».
Актриса Жанна Эппле прокомментировала сообщения о смерти режиссёра, актёра и педагога Дмитрия Брусникина.
В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщает «Янтарный край».
Россиянка Юлия Ефимова высказала своё мнение о выступление сборной России по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго.
В Анталье более десяти человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом.
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Столичные власти подписали распоряжение об изъятии участка, на котором расположена съёмочная площадка реалити-шоу «Дом-2».
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН прокомментировал инцидент с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
Сборная России по плаванию заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго.
В городе Мытищи Московской области автобус наехал на пешеходов.
Российский журналист Иван Карпов, рассказал подробности нападения фанатов греческого клуба ПАОК на представителей СМИ перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».
Режиссёр сериала «Вечный зов» Валерий Усков в беседе с «Известиями» назвал смерть актрисы Тамары Дегтярёвой большим горем для театра и кино.
Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания социальным аспектам жизни в Донбассе.
Актёр театра «Современник» Валентин Гафт в беседе с НСН назвал свою коллегу Тамару Дегтярёву прекрасной актрисой и замечательным человеком.
Экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, в беседе с Inforeactor прокомментировал новые антироссийские санкции США.
Ученица режиссёра и актёра Дмитрия Брусникина Александра Урсуляк назвала его смерть невосполнимой утратой.