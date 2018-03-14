Welt: лидер немецких левых призвала не спешить с «репрессиями» в деле Скрипаля
Дата выхода в эфир 13 марта 2018 года.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал в беседе с RT готовность Telegram передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
Следовавший на учения воинский эшелон в Забайкалье закидали камнями около десяти человек, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что фанаты футбольного клуба «Ростов» теперь официально могут проносить ковры на стадионы.
Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина, который обвиняется в невыплате зарплат.
На стадионе «Самара Арена», на котором играет футбольный клуб «Крылья Советов», отключили электричество из-за долгов застройщика.
Украина поднимет вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву, сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко.
В Главном медиацентре в Сочи Центральный банк России с 5 по 7 сентября принимает X Глобальный форум Альянса за финансовую доступность.
В НАТО заявили, что считают учения «Восток-2018», которые пройдут в России, подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».
Газ «Северного потока — 2» необходим Европе, заявил генеральный директор компании Wintershall Марио Мерен.
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров публично извинился перед главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым за слова, сказанные им после игры самарцев с красноярским «Енисеем» в пятом туре Российской премьер-лиги.
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал изменение политики конфиденциальности Telegram, согласно которому мессенджер готов передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
Военные атташе стран НАТО приглашены наблюдать за учениями «Восток-2018». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта.
Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс считает, что российский боец Фёдор Емельяненко сможет победить Чейла Соннена.
Мессенджер Telegram согласен передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
Оборонные расходы России в сложившейся международной ситуации оправданны, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения по изменениям в пенсионном законодательстве в связи с дискуссиями, которые имеют место вокруг данной темы.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Google за то, что поисковая система избирательно показывает новости о нём.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие китайских военных во внутренних российских учениях свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах.
Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего домашнего стадиона на 48 кресел.
МЧС предупреждает о сильной жаре, которая ожидается на территории Москвы во вторник, 28 августа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым рассудит футбольный матч четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским АЕК и словацким «Тренчином».
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов генсека ОДКБ Юрия Хачатурова на решение суда первой инстанции, который посчитал приемлемым его арест.
Совет Евросоюза внёс трёх боевиков террористической организации «Исламское государство»* в санкционный список. Об этом говорится в решении Совета, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Национальный банк Украины считает, что страна уже до конца осени сможет получить транш от Международного валютного фонда в размере $2 млрд. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий.
Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший заявил о желании помочь своему бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору в подготовке к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT призыв канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа к международному сообществу совместными усилиями урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом раскритиковал позицию США по реализации газопровода «Северный поток — 2».
Украинская делегация на сентябрьском заседании Генеральной Ассамблеи ООН представит ряд антироссийских инициатив, заявил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.
Первая игра на Центральном стадионе в Красноярске, где выступает местный футбольный клуб «Енисей», состоится 23 сентября.
Российский лидер Владимир Путин намерен объявить о своей позиции по изменениям в пенсионном законодательстве в формате телеобращения.
В Роскомнадзоре предупредили «Яндекс» о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео» в случае невыполнения требований удалить ссылки на пиратский контент.
Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провёл благотворительный матч в поддержку заболевшего раком защитника «Сибири» Самвела Мнацяна.
Делегация России на 47-й сессии СИГРЭ, которая проходит в Париже, составила 150 человек. Об этом RT сообщил председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.
Допрос россиянина Александра Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 3 сентября.
Украинский боксёр Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, проведёт следующий бой с британцем Тони Беллью.
Украина в августе закрыла своё представительство при уcтавных органах СНГ.
Роскомнадзор опроверг информацию о частичной отмене блокировки мессенджера Telegram.
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении сделать заявление по изменениям в пенсионном законодательстве.
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе индонезийской части острова Тимор.
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Российский лидер Владимир Путин прибыл в Омск, где планируется совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.