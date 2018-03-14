Welt: лидер немецких левых призвала не спешить с «репрессиями» в деле Скрипаля

Глава фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт предостерегла Запад от необоснованных обвинений в адрес России, сообщает Welt (TV). По её словам, отравление двойного агента Сергея Скрипаля нужно сначала расследовать и не спешить с «репрессивными мерами».

Госпожа Вагенкнехт, мы бы также хотели обсудить с вами другую тему, которая сегодня доминирует во всех заголовках. Я говорю о шпионском триллере, в котором замешаны Россия и Англия. О смерти* бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Тереза Мэй предъявила ультиматум, срок которого ещё не истёк. Утверждается, что Россия действительно причастна к этой истории, и ей пригрозили бойкотом чемпионата мира. Возможно, Германии стоит поступить так же?

САРА ВАГЕНКНЕХТ, глава фракции левых в бундестаге: Для начала подчеркну, что это ужасное преступление. И если это было действительно осуществлено по заказу государства, то это необходимо осудить самым решительным образом.

Но меня удивляет то, что расследование не закончено, а уже звучат призывы к крайне репрессивным мерам. Мне кажется, что это неблагоразумно. Я думаю, Европе нужно задуматься. Дональд Трамп планирует начать торговую войну. Может быть, нам лучше стремиться к урегулированию отношений с Россией и к разрядке? А это преступление нужно расследовать. Только после этого можно делать выводы.

Преступление действительно нужно расследовать. В этом мы все согласны. Сара Вагенкнехт, спасибо вам большое за комментарии.



Дата выхода в эфир 13 марта 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

