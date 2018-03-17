Independent: близкого друга Березовского задушили в Британии «собачьим поводком»

Российский бизнесмен Николай Глушков, который недавно был найден мёртвым в своём доме в Лондоне, умер в результате «сдавливания шеи», сообщает The Independent со ссылкой на результаты вскрытия. При этом, как отмечает издание, британские следователи полагают, что Глушкова задушили «собачьим поводком».

По мнению британских следователей, российский бизнесмен Николай Глушков, который был близким другом олигарха Бориса Березовского, скорее всего, был задушен «собачьим поводком», сообщает The Independent со ссылкой на анонимный источник.

Глушков, которого в прошлом году в России заочно осудили на восемь лет тюрьмы за хищения у компании «Аэрофлот», был убит в своём доме в Лондоне всего через неделю после того, как бывшего российского агента Сергея Скрипаля попытались отравить нервно-паралитическим веществом.

Однако, как заявляют официальные лица, нет никаких доказательств того, что смерть Глушкова как-то связана с покушением на Скрипаля, однако выбранное время для убийства бизнесмена, скорее всего, повысит напряжённость между Москвой и Лондоном в преддверии президентских выборов в России.



Как отмечает The Independent, о том, что Глушков умер в результате «сдавливания шеи», стало известно после оглашения результатов патологоанатомической экспертизы.