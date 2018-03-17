Wall Street Journal: Запад только и может что топать ногами — и Путин это знает

Ответ Запада на действия Путина в Европе, США и в Сирии пока что больше напоминает «топанье ногами» в сочетании с «жалобным воем», пишет The Wall Street Journal. Поэтому, как считает издание, единственный способ заставить российского президента начать считаться с Западом — это поставить под угрозу финансовые активы его ближнего окружения.

Владимир Путин «вторгся» на Украину, поддержал «режим Асада» в Сирии и «вмешался» в американские выборы, а в этом месяце кто-то из его правительства «одобрил химическую атаку» на британской территории. «Однако ответ Запада пока что больше напоминает топанье ногами и жалобный вой», — пишет The Wall Street Journal.

Можно начать с Великобритании, где премьер-министр Тереза Мэй ограничила свой ответ «доказательствами» того, что российские агенты применили советский газ группы «Новичок», чтобы добраться до бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, в результате отравления серьёзно пострадал один полицейский, а под угрозой оказались жизнь и здоровье сотен местных жителей.

Это покушение заставляет вспомнить об убийстве российского диссидента Александра Литвиненко, которое также связали с Путиным. Однако атака в Солсбери — это, по мнению газеты, гораздо более серьёзная провокация: Россия ещё никогда не «атаковала» шпиона, которого Москва обменяла на российских агентов, а в новостных сводках не фигурировали члены их семей.

И тем не менее, как выразилась Мэй, Россия «отнеслась к использованию военного нервно-паралитического газа в Европе с сарказмом, неуважением и презрением». В итоге Лондон дал 23 «российским шпионам» неделю на то, чтобы покинуть страну, заморозил дипломатические контакты на высоком уровне, а также подтвердил, что королевская семья не собирается на чемпионат мира по футболу в России.

Кроме того, британский премьер заручилась поддержкой США, Франции и Германии, которые также осудили это нападение, назвав его «первой химической атакой на территории Европы после Второй мировой войны».

Кроме того, эти страны потребовали, чтобы Москва раскрыла информацию о своих действиях, связаных с химическим оружием, а также «выполнила свои обязательства как член Совбеза ООН по обеспечению мира и безопасности».

Что более существенно, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о введении новых санкций против 5 юридических и 19 физических лиц за «попытку вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и посягательства на жизненно важную инфраструктуру». Однако, как считает The Wall Street Journal, этого всё равно недостаточно для ответа на «атаки Путина».

Мэй пригрозила дальнейшими карательными мерами, и один из немногих вариантов развития ситуации, который может привлечь внимание Путина, — это захват финансовых активов и собственности россиян, связанных с российским президентом. The Wall Street Journal объясняет это тем, что власть Путина зависит от его способности обогащать своих «подельников», а у них всех есть деньги за рубежом, которые российский президент или его преемник не сможет забрать, когда ему вздумается.

«Путин продолжает насмехаться над западными странами, потому что он знает, что у их лидеров не хватает политической воли, чтобы нанести серьёзный ответный удар. Пока Запад не начнёт угрожать его финансам, Путину ничто не помешает осуществить агрессию в будущем», — подводит итог The Wall Street Journal.