Wirtualna Polska: Запад ценит сговорчивых партнёров, а Путин понимает лишь язык силы

Отравление бывшего российского шпиона на территории Великобритании — скандальное событие и не только, пишет польский журналист Петр Соколовский. По его мнению, Путин «играет» не против одной страны, а бросает вызов целому ЕС и всей цивилизации Запада. И в этом плане жёсткая реакция Лондона вполне оправдана. Ведь Путин понимает лишь язык силы. И Европе не надо бояться говорить с ним на этом языке.

Глупо приставать к бандиту на улице. Ещё глупее отпирать замки, если он ломится к вам домой с требованием открыть дверь. «Поэтому следовало бы поздравить премьер-министра Великобритании с тем, каким образом она ответила Путину», — пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Петр Соколовский.

Отравление бывшего российского шпиона на территории Великобритании — скандальное событие. Это проявление полного отсутствия уважения и пренебрежения со стороны России. Но это может быть также неким тестом для Запада. Однако в обоих случаях выход есть только один. «Уважение к себе нужно завоевать с помощью решительной, но не чрезмерной реакции», — подчёркивает он.

Как верно заметил какое-то время тому назад польский публицист Славомир Сераковский, Запад часто совершал ошибку, разговаривая с Путиным тем же самым языком, которым он говорит с другими странами ЕС или США, рассказывает автор. «Тем временем Путин использует и знает язык определённо другой. Это язык силы. Разница состоит в том, что страны нашей цивилизации имеют демократический менталитет, это значит, что они ценят сговорчивых партнёров, которые стремятся к соглашению, а не хотят конфликта. В то же время Путин является представителем авторитарного менталитета, прямо-таки бандитского», — уверяет он.

Для президента России стремление к компромиссу является исключительно признаком слабости.

«К сожалению, многие комментаторы не понимают этой простой зависимости. Они руководствуются принципом, что «сильного не травят», что всякое сопротивление может рассердить агрессора. Возможно, однако, лучше, чтобы Путин рассердился, но знал, что всё-таки он не всё может себе позволить», — объясняет Петр Соколовский.

«Запад научился многому со времён агрессии России на Украине. Прежде всего тому, насколько важной является решительная реакция, а также ещё более важной — солидарность», — добавляет он. Британские СМИ сомневались, хватит ли у премьер-министра Терезы Мэй решимости на жёсткий ответ в отношении России, такой решимости, какой была известна «железная леди» Маргарет Тэтчер. «Это нелегко, ведь в таких ситуациях инстинкт самосохранения может нам подсказывать, что, возможно, стоит замять дело. Может, стоит притвориться, что ничего не случилось, в конце концов это россиянин», — рассуждает автор.

Тереза Мэй, однако, с этим справилась. Сначала она признала, что за отравлением в Солсбери, вероятно, стоит Россия. На языке дипломатии это означает пощёчину, а потом она распорядилась выдворить 23 российских дипломата, что является синонимом очень быстрой реакции.

Кремль поначалу стремился преуменьшить значение этого дела, а объяснения были курьёзные. Звучали они так: «Не смешите, что вы нам сможете сделать?» Но когда Тереза Мэй явно обвинила Москву, российский МИД перешёл к угрозам.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя угрожать государству, обладающему ядерным оружием. Поэтому реакция Мэй практически идеальна, уверяет Соколовский. Она сделала так, чтобы ясно дать понять, что играет жёстко, потому что выдворение 23 россиян — это дипломатическая пощёчина, но «ущерб», который она нанесла Путину, точно не приведёт к ядерной атаке, объясняет он.

Кстати, первым, кто не побоялся, был Эрдоган, Путин постоянно нарушал воздушное пространство НАТО. Президент Турции как раз имеет похожий менталитет с Путиным, и российский самолёт он в конце концов сбил. Кремль, конечно, сильно грозился, однако Турция продолжает существовать и кажется, что таким поведением наоборот укрепила свою безопасность, подчёркивает он.





«Не менее важной, а возможно, и важнейшей является солидарность, которую проявили по отношению к Великобритании. И правильно. Ведь известно, что Путин играет против не одной или другой страны, а целого ЕС, а возможно, даже всей цивилизации Запада», — отмечает журналист.

«С Россией нам особо нечего терять. У Путина по отношению к Западу явно недобрые намерения — и он сделает столько, сколько ему позволим. Мы у него уже и так под прицелом, следовательно, сопротивление не ухудшит нашей как Запада ситуации. Если европейские страны не будут реагировать на убийства россиян на их территории, то вскоре окажется, что погибать будут не только россияне, а, например, нежелательно настроенные к Кремлю журналисты», — предостерегает он.

Не следует рассчитывать на то, что Путина можно успокоить, что можно изменить его намерения по отношению к Западу. Ему можно только показать, что он не будет в состоянии их реализовать. Только это Европе обеспечит безопасность и мир, резюмирует на портале Wirtualna Polska польский журналист Петр Соколовский.