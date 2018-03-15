Столтенберг: войска НАТО останутся в Польше, пока не исчезнет российская угроза

Натовские войска останутся в Польше и в Прибалтийских странах до тех пор, пока будет сохраняться угроза со стороны России, заявил в беседе с Polskie Radio Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что необходимо направить России сигнал, что действия, которые она совершила в Крыму и на Украине, должны быть полностью исключены в отношении какой-либо страны — члена НАТО.

«Польша является преданным союзником», — так в беседе с Polskie Radio генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвёл итог 19 лет членства этой страны в Североатлантическом альянсе. Главу НАТО также спрашивали про Россию. «То, что на самом деле должно беспокоить, так это факт, что россияне начали всё чаще применять ядерное и обычное оружие в своей военной доктрине, а также во время военных учений. А это очень опасно», — подчеркнул он.

В разговоре с брюссельским корреспондентом Polskie Radio Беатой Пломецкой он поблагодарил Польшу за вклад в деятельность НАТО в Европе, а также за операцию в Афганистане и Ираке. «Мы очень благодарны, — заявил Йенс Столтенберг. — НАТО важно для Польши, а Польша важна для НАТО. Это коллективный альянс, мы стоим вместе, плечом к плечу, один за всех — и все за одного. Это сила альянса, и Польша является его частью».

Глава НАТО также сообщил о том, что Польша отвечает всем требованиям альянса и направляет как минимум 2% ВВП на оборону. В разговоре с Polskie Radio он коснулся и укрепления восточного фланга альянса, подчеркнув при этом, что июльский саммит НАТО в Брюсселе подтвердит, что натовские войска останутся в Польше и в Прибалтийских странах до тех пор, пока будет сохраняться угроза со стороны России.

«Речь шла о направлении чёткого сигнала о том, что какие-либо действия, подобные тем, что были совершены на Украине, в том числе нелегальная аннексия Крыма, исключаются в отношении какого-либо из наших союзников. Для этого на восточном фланге находится НАТО, чтобы защищать все страны-члены и охранять их территориальный суверенитет от какой-либо агрессии. Боевые группы будут на восточном фланге так долго, как это будет необходимо», — предупредил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также призвал Россию соблюдать международные соглашения. Речь шла как о Минских соглашениях, так и о договорах, касающихся контроля над вооружениями.

Более того, Йенс Столтенберг прокомментировал недавнее выступление президента России. Владимир Путин объявил, что армия располагает новыми типами вооружения, ракетами, которые могут ударить по целям в обоих полушариях Земли. Глава альянса сказал, что не удивлён этим выступлением. Он добавил, что это подтверждение механизмов действия Владимира Путина, потому что Россия уже несколько лет выделяет огромные денежные суммы на модернизацию своих военных мощностей, она инвестирует в переоснащение армии, в ядерное и обычное оружие.

Глава альянса заявил, что речь, прежде всего, идёт о соблюдении договора РСМД, то есть соглашения, касающегося ликвидации ракетных снарядов средней дальности, способных переносить ядерные боеголовки. «Поэтому мы призываем Россию, чтобы она соблюдала соглашения прозрачным и проверяемым образом», — резюмировал генеральный секретарь НАТО.