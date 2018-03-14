Times: продление санкций ЕС Путин «отметит» масштабным митингом в Крыму

В рамках предвыборной кампании Владимир Путин собирается провести в «аннексированном» Крыму «дерзкий митинг» в пику ЕС, пишет The Times. Как отмечает газета, решение российского президента закончить свою кампанию в Крыму не случайно: таким образом Путин стремится уязвить Брюссель, который совсем недавно ещё на полгода продлил антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин собирается провести в Крыму «дерзкий митинг» в пику ЕС, который не так давно продлил санкции против Москвы из-за продолжающейся «оккупации» полуострова, пишет The Times.

Таким образом, по мнению газеты, российский президент хочет сыграть на патриотическом энтузиазме, а также повысить явку на выборы, которые состоятся в это воскресенье. Судя по всему, решение Путина закончить свою предвыборную кампанию в Крыму должно послужить выпадом в сторону Брюсселя за санкции, причиной введения которых стали «захват» региона и «военная интервенция» на востоке Украины.

Президентские выборы, которые должны состояться 18 марта, совпадают по дате с годовщиной объявления Крыма российским. Кроме того, накануне выборов будет показан фильм «Крым», который преподносит «аннексию» как славную победу.

В среду Путин собирается сделать ряд назначений на полуострове. Кульминацией же его визита в Крым станет митинг в городе-герое Севастополе, известном своим сопротивлением немецкой армии во время Второй мировой войны, а также французским и турецким силам в 50-х годах XIX века.

Вскоре после «аннексии» популярность Путина на волне патриотизма пошла вверх. С тех пор «крымский эффект» несколько ослаб, однако многие россияне и по сей день рассматривают «захват украинской территории» как триумф России.

Когда в новом документальном фильме российскому президенту задали вопрос о том, при каких обстоятельствах Россия может вернуть Крым Украине, Путин ответил: «Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда».

На грядущих выборах, как считает The Times, у Путина нет ни одного серьёзного соперника. Согласно последним данным ВЦИОМ, 69% респондентов планируют отдать свой голос за Путина. Ближе всего к нему находится коммунист Павел Грудинин, которого поддерживают 7% опрошенных. Бывшая же телеведущая Ксения Собчак оказалась на 4-м месте всего с 2%.

Нынешняя предвыборная кампания, продолжает издание, оказалась более тусклой даже по сравнению с выборами прошлых лет. Критика Кремля Алексея Навального не допустили до участия в выборах, так как он получил условный срок. Что касается Собчак, то, по мнению аналитиков, не совсем ясно, играет ли она роль «псевдооппозиционного либерального кандидата» или же её добровольное участие в выборах лишь играет на руку Кремлю, стремящемуся к «видимости плюрализма».

Учитывая отсутствие реального соперничества, существует большой риск того, что явка на выборы окажется низкой. По мнению эксперта из Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсона, это «огромная проблема» для команды президента.

«На избирательных участках будут обычные хлеб и зрелища, однако главный акцент делается на соцсети и интернет», — отметил он.

Среди избирателей — около миллиона 18-летних россиян, жизнь которых прошла при Путине. Несмотря на наличие некоторых оппозиционных настроений, большая часть молодёжи, как и их родители, не видят никакой альтерантивы правлению Путина, подводит итог The Times.