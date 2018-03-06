MM: немецкий политик призвал Запад не пугать граждан — выборы в России скоро подойдут к концу
Не стоит считать последнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявлением холодной войны Западу, заявил в интервью немецкой газете Münchner Merkur эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс Аннен.
По мнению депутата немецкого парламента, это была действительно «агрессивная речь, которая изобиловала устрашающими выпадами в адрес Запада».
«Это неприемлемо, и я считаю, что сегодня Европе крайне необходимо найти на это совместный ответ. Несмотря на то что опасения оправданы, нельзя, однако, забывать, что в России идёт предвыборная кампания», — подчеркнул Нильс Аннен.
По словам немецкого политика, Западу также нельзя «без лишней на то необходимости» вселять неуверенность в своих граждан.
«Безусловно, ситуация очень сложная. Выборы в России, однако, скоро закончатся, и после этого появится временное окно, которым мы должны воспользоваться для переговоров», — отметил Аннен.
Кроме того, депутат бундестага обратил внимание на то, что в последнее время на Западе только и говорят о том, что Российская Федерация якобы нарушила Договор о РСМД.
«Однако также и конгресс США принял решение создавать новое ядерное оружие. Европа, в свою очередь, должна ответить на это инициативой по разоружению», — призвал эксперт СДПГ по внешнеполитическим вопросам.
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