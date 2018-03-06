MM: немецкий политик призвал Запад не пугать граждан — выборы в России скоро подойдут к концу

Послание Владимира Путина Федеральному собранию не стоит считать объявлением холодной войны Западу, заявил в интервью Münchner Merkur эксперт СДПГ по внешнеполитическим вопросам. Как отметил Нильс Аннен, в России идёт избирательная кампания и об этом нельзя забывать. Более того, западные политики зря вселяют неуверенность в своих граждан, поскольку выборы в Российской Федерации совсем скоро закончатся, подчеркнул депутат бундестага.

Не стоит считать последнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявлением холодной войны Западу, заявил в интервью немецкой газете Münchner Merkur эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс Аннен.

По мнению депутата немецкого парламента, это была действительно «агрессивная речь, которая изобиловала устрашающими выпадами в адрес Запада».

«Это неприемлемо, и я считаю, что сегодня Европе крайне необходимо найти на это совместный ответ. Несмотря на то что опасения оправданы, нельзя, однако, забывать, что в России идёт предвыборная кампания», — подчеркнул Нильс Аннен.

По словам немецкого политика, Западу также нельзя «без лишней на то необходимости» вселять неуверенность в своих граждан.

«Безусловно, ситуация очень сложная. Выборы в России, однако, скоро закончатся, и после этого появится временное окно, которым мы должны воспользоваться для переговоров», — отметил Аннен.

Кроме того, депутат бундестага обратил внимание на то, что в последнее время на Западе только и говорят о том, что Российская Федерация якобы нарушила Договор о РСМД.

«Однако также и конгресс США принял решение создавать новое ядерное оружие. Европа, в свою очередь, должна ответить на это инициативой по разоружению», — призвал эксперт СДПГ по внешнеполитическим вопросам.