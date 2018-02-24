Spiegel: из-за России немецкие политики опасаются гонки ядерных вооружений

Ведущие партии бундестага призывают правительство Германии решительно выступить против наращивания Россией арсенала ядерных вооружений, сообщает журнал Der Spiegel. По мнению немецких политиков, Москва в последнее время показала, что её действия могут нарушать условия существующих договоров, и это вызывает опасность новой гонки ядерных вооружений в Европе.
Фракции СДПГ и ХДС/ХСС в бундестаге обратились к правительству со словами предостережения, как во времена холодной войны, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Они призывают Берлин решительно выступить против наращивания Россией арсенала ядерных вооружений.
«Последние события дают повод беспокоиться, что Россия может действовать, нарушая договорённости», — отмечается в проекте документа, подготовленного главами фракций ведущих немецких партий. Политики также предостерегают об «опасности новой гонки ядерных вооружений на европейском континенте».
Председатель фракции СДПГ Андреа Налес, глава фракции ХДС Фолькер Каудер и Александр Добриндт из ХСС требуют, чтобы правительство на высшем политическом уровне вступилось за сохранение и функционирование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщается в статье.
Этот договор, подписанный в 1987 году, обязывает США и все страны, образовавшиеся после распада Советского Союза, к полной ликвидации всех ракет наземного базирования, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и имеют дальность действия в интервале от 500 до 5500 км.
В декабре 2017 года НАТО впервые сообщило о выявлении российских ракетных систем, которые заставили альянс всерьёз усомниться в верности Москвы действующему соглашению. Речь идёт в первую очередь о крылатых ракетах 9М729, которые Россия наряду с прочими разместила в Калининградской области, отмечает немецкий журнал.
Россия в свою очередь обвиняет США в размещении систем ПРО НАТО в Румынии, что также нарушает условия договора о разоружении, пишет Der Spiegel.
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