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Le Parisien: в Сарове инженеры майнили биткоины на служебном компьютере ядерного центра

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Сотрудники ядерного центра в Сарове были задержаны правоохранительными органами после того, как использовали служебный суперкомпьютер для создания криптовалюты, сообщает Le Parisien. В своё время этот компьютер занимал 12-ю строчку в списке самых мощных в мире и обладал рекордной производительностью.
Le Parisien: в Сарове инженеры майнили биткоины на служебном компьютере ядерного центра
Reuters

Инженеры Российского федерального ядерного центра в Сарове использовали служебные суперкомпьютеры, чтобы майнить биткоины, сообщает Le Parisien. После того как это обнаружилось, их задержали, отмечает издание.

Как уточняет автор статьи, для майнинга, или создания виртуальной валюты, нужны очень мощные компьютеры, способные совершать сложные математические подсчёты, которые тратят много энергии. И чем мощнее машина, тем больше валюты и быстрее она может создать.

Майнеров задержали, и в их отношении было открыто уголовное дело. Само предприятие относится к «Росатому» и занимается разработкой ядерного оружия. В 2011 году этот центр приобрёл суперкомпьютер с рекордной производительностью 1 петафлопс. В то время он занимал 12-ю строчку в списке самых мощных компьютеров в мире.

Сам город Саров — закрытый город, напоминает издание Le Parisien. Во время холодной войны он имел стратегическое значение, поскольку там разрабатывалось первое ядерное оружие Советского Союза.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Le Parisien Франция Европа
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