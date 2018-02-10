Atlantic нашёл решение корейской проблемы — разместить на Севере войска России и Китая

Учитывая, что Северная Корея занимается разработкой ядерного оружия исключительно для того, чтобы защититься от потенциального нападения США и их союзников, убедить Ким Чен Ына свернуть ядерную программу будет непросто, пишет The Atlantic. Однако, по мнению журнала, в случае если Пхеньян даст добро на размещение на своей территории войск России и Китая, то Северная Корея получит необходимые гарантии безопасности, а также поднимет свой международный престиж.

«Вашингтон имеет обыкновение делать из своих врагов каких-то исполинов — причём безумных», — заметил однажды американский журналист Фарид Закария. Действуя в этом ключе, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал ядерную программу Северной Кореи «наиболее дестабилизирующим фактором после окончания Второй мировой войны», пишет The Atlantic.

Очевидно, по мнению Макмастера, ядерные разработки Северной Кореи дестабилизируют мир в большей мере, чем куда более крупные ядерные арсеналы Сталина или Мао, развал британской, французской и советской «империй» или расцвет Китая. По словам советника по нацбезопасности, в случае если Пхеньян продолжит свои ядерные разработки, то он может «объединить весь Корейский полуостров под красным флагом».

Однако, как считает The Atlantic, расценивать северокорейскую ядерную программу как проявление геополитической мощи Пхеньяна — значит делать серьёзную ошибку. На самом же деле эта программа показывает, что Северная Корея необычайно слаба.

По этой причине стратегия администрации Трампа, которая грозит Пхеньяну войной, — это ошибочный путь, который не приведёт к свёртыванию северокорейской ядерной программы. Ким Чен Ыну ядерное оружие нужно, прежде всего, для того, чтобы сдерживать Америку. Следовательно, самый верный способ ограничить его арсенал — это помочь северокорейскому лидеру добиться этой цели без ядерного оружия.

Именно так рассуждает профессор Военно-морского колледжа Лайл Голдстайн, который предлагает неожиданное, но удивительно обоснованное решение: Соединённые Штаты должны попросить Китай и Россию развернуть в Северной Корее свои войска.

Чтобы вникнуть в суть этого предложения, необходимо понять, что развитие ядерной программы Северной Кореи подстегнула её растущая слабость, а также возросшая за последние полвека опасность войны. В то же время альтернативные способы для самозащиты стали куда менее надёжными. Именно поэтому Северная Корея так одержима разработкой ядерного оружия.

По мнению журнала, в первую очередь, стоит учитывать изменившийся баланс сил между Пхеньяном и Сеулом: до 1970-х годов обе страны имели приблизительно равные показатели ВВП, однако сейчас Южная Корея превосходит Пхеньян по этому параметру примерно в 23 раза.

Для того чтобы не отстать от своих потенциальных противников в военном плане, Северная Корея выделяет четверть своего ВВП на оборону. Однако, хотя Пхеньян и поставил под ружьё больше солдат, чем Южная Корея, технологический разрыв между двумя державами всё увеличивается: в то время как Сеул располагает современной авиацией и ракетами, на вооружении Северной Кореи состоят самолёты и танки разработки середины прошлого века.

Однако Северная Корея стала слабее не только по сравнению с Сеулом, но и в отношении связей с великими державами. Во время холодной войны у обеих Корей были могущественные покровители, однако самый сильный союзник Пхеньяна — Советский Союз — развалился в 1991 году. В то же время другая крупная держава, поддерживающая Северную Корею, — Китай — начал сближение с Сеулом.

Сложившаяся ситуация была бы для Пхеньяна приемлемой, в случае если бы он наладил отношения с США. Однако этого не случилось. В частности, Северную Корею изрядно нервируют ежегодные американские учения с Южной Кореей, которые продолжились и после окончания холодной войны. Кроме того, в 2000 году администрация Клинтона заявила, что не имеет враждебных намерений по отношению к Пхеньяну, однако после прихода к власти следующий президент Джордж Буш включил Северную Корею в «ось зла», после чего вторгся в Ирак.

Через некоторое время в Пхеньяне следили за тем, как Америка свергает ещё одного «диктатора», у которого не оказалось ядерного оружия, — Муаммара Каддафи. Вскоре после этого администрация Трампа начала грозить Северной Корее войной; в то же время Пхеньян не мог не заметить, как Китай, его последний союзник, налаживает всё более тесные отношения с Сеулом.

«Иными словами, когда дело касается безопасности, Северная Корея считает ядерные боеголовки практически единственным оставшимся аргументом», — подчёркивает The Atlantic.

Проблема с ядерным арсеналом Северной Кореи заключается не в том, что Ким Чен Ын планирует его применить, а в том, что он стоит во главе параноидального, замкнутого в себе режима, у которого нет нормальных каналов связи с Белым домом, который в определённой степени обладает такими же качествами.

Для того чтобы Северная Корея ликвидировала или хотя бы сократила свой ядерный арсенал, надо убедить её лидеров, что они могут на это пойти и остаться в живых. Эта задача особенно трудна тем, что Ким видел, как Америка вторгалась в Ливию и свергала Каддафи, который отказался от ядерной программы в угоду сближения с Вашингтоном. При подобных обстоятельствах даже прекращение совместных учений США с Южной Кореей, скорее всего, не принесёт желанных плодов.

Эту проблему, по мнению Лайла Голдстайна, можно решить, в случае если Пхеньян даст добро на развёртывание небольших контингентов России и Китая на территории Северной Кореи. Эти силы вряд ли ободрят Ким Чен Ына; напротив, они, скорее всего, будут его сдерживать, так как и Китай, и Россия дорожат отношениями с Сеулом. Кроме того, опасаясь войны с Москвой и Пекином, даже администрация Трампа вряд ли пойдёт на убийство российских и китайских солдат в ходе потенциального вторжения.

При таком сценарии Ким Чен Ын получит гарантии, которые позволят ему свернуть ядерную программу. Кроме того, он также получит некоторый международный престиж, который позволит северокорейскому лидеру наконец встретиться с Си Цзиньпином.

Тем не менее существует немало причин, которые могут не дать осуществиться этому варианту. Пхеньяну может прийти в голову, что китайские войска на его территории поставят под угрозу суверенитет Северной Кореи. Китай же в свою очередь не любит посылать войска за границу. С другой же стороны, с точки зрения Пекина, война между Северной и Южной Кореей, которая приведёт либо к хаосу, либо к объедению полуострова под эгидой Америки, будет ещё более худшим сценарием.

Кроме того, предложение Голдстейна переворачивает всю концепцию внешней политики Вашингтона. Как правило, американские генералы считают, что чем значительнее американское военное присутствие в определённом регионе, тем надёжнее защищена Америка. Мысль о том, что Америка может выиграть от возвращения китайских и российских войск на Корейский полуостров на фоне заявлений Трампа о новой эре соревнования между великими державами, ошеломляет своей нестандартностью.

Более того, российские и китайские контингенты вряд ли будут заниматься продлением жизни северокорейского режима. Однако они могут понизить напряжённость и поспособствовать тому, чтобы экономические успехи Южной Кореи подточили северокорейский режим изнутри.

Возможно, предложение Голдстейна слишком радикально для того, чтобы американские власти удостоили его серьёзным вниманием, особенно учитывая, что предложение Макмастера и Трампа «дать Пхеньяну в нос» продолжает витать в воздухе. Такой подход может привести к войне, в огне которой погибнут миллионы людей. «Может, это не наши противники сошли с ума. Возможно, сошли с ума именно мы», — подводит итог The Atlantic.