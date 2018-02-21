Экс-генерал бундесвера предупредил об угрозе случайной ядерной войны

В эпоху цифровых технологий ядерная война может начаться по чистой случайности, предостерегает экс генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Поэтому Запад и Россия должны постоянно модернизировать свои системы безопасности и поддерживать диалог по укреплению доверия в военной сфере, передаёт слова бывшего генерала Contra Magazin.

Экс генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят предупреждает, что «ядерная война может начаться по случайности». «Разногласия, кибертехнологии, хакерство и технические проблемы скрывают в себе значительные риски», — передаёт Contra Magazin его слова. По мнению генерала в отставке, растущее напряжение в отношениях Запада и России представляет серьёзную угрозу.

«Обе стороны должны постоянно модернизировать свои информационно-управляющие системы и поддерживать диалог о мерах по укреплению доверия в военной сфере. Иначе однажды мир, сам того не желая, окажется втянутым в ядерную войну», — предостерегает Куят. Поэтому Запад и Восток должны проводить политику разрядки, убеждён генерал.

«Я надеюсь, что канцлер Германии Ангела Меркель призовёт президента США Дональда Трампа к сохранению нити диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — продолжил бывший военный. — Раньше США и Россия тесно сотрудничали в сфере ядерной безопасности. С сегодняшней политической напряжённостью, а также угрозами цифрового мира со временем удастся справиться, только если вернуть доверие и гарантии».