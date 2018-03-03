Die Presse: Путин и его команда спели гимн в «Лужниках» за две недели до выборов

Владимир Путин спел гимн на стадионе «Лужники» в окружении сотни тысяч своих сторонников и призвал сограждан вместе изменить Россию к лучшему, заявив: «Вместе мы — команда». Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава Кремля ни словом не упомянул предстоящие выборы, однако мероприятие проходило под тем же девизом, что и его предвыборная кампания: «Сильный президент — сильная страна», а звёзды российской эстрады призывали зрителей голосовать за Путина.

Лидер Кремля провёл своё крупнейшее выступление за две недели до президентских выборов на московском стадионе «Лужники», сообщает австрийская газета Die Presse.

Когда президент вскоре после двух часов дня вышел на сцену, зрители на стадионе встали со своих мест, рассказывает корреспондент издания. Несмотря на холод, в эту солнечную субботу в «Лужниках» собралось более 100 тыс. человек — чтобы послушать речь Владимира Путина, а также насладиться развлекательной программой.

Как сообщается в статье, девиз мероприятия совпал с лозунгом предвыборной кампании Путина: «Сильный президент — сильная страна». В окружении вернувшихся из Южной Кореи победителей Олимпиады Владимир Путин говорил о сплочённости нации и призывал своих сторонников сделать всё для счастья детей и внуков. «Вместе мы — команда», — заявил российский президент.

До этого многие звёзды эстрады, такие как Полина Гагарина или Филипп Киркоров, исполняли песни и призывали граждан приходить на выборы 18 марта — голосовать за Путина, утверждает австрийская газета. У многих на зрительских трибунах были флаги, которые они потом вернули организаторам. Посетителям стадиона также выдавали одеяла, а перед «Лужниками» разливали чай и горячий суп.

Сам Путин ни единым словом не упомянул о выборах, по итогам которых он наверняка останется в занимаемой должности, пишет Die Presse. Тем не менее он призывал собравшихся на стадионе граждан вместе изменить Россию к лучшему, потому что «за нас и кроме нас этого не сделает никто».

После этого президент спел национальный гимн, который не прозвучал на Олимпийских играх в Южной Корее. После окончания гимна он начал скандировать в микрофон: «Россия, Россия!» Однако эхо стихло довольно быстро, отмечает корреспондент издания.

Вскоре после того, как президент покинул подиум, зрители тоже устремились на выход. Как подчёркивает автор статьи, это обычное дело, когда сотрудникам учреждений или студентам настоятельно рекомендуют посетить массовое мероприятие наподобие этого. На вопрос журналистки издания многие из зрителей отвечали, что президент уже выступил с речью, так что уже можно пойти домой.

По результатам опросов, рейтинг Владимира Путина составляет 70%, и в его победе на выборах сомневаться не приходится. Таким образом, новый срок на посту президента России станет для него уже четвёртым.

Посетители стадиона «Лужники» отзывались о Путине исключительно положительно. Как убеждённо заявила одна женщина средних лет, «он единственный, кто может руководить Россией», пишет Die Presse.