Independent: в случае победы Берлускони на выборах Россия получит ключевого союзника в Европе

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NYT: Байден собирается бросить вызов Трампу из-за отсутствия «достойных демократов» New York Times
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Washington Examiner: Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ Washington Examiner
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Роберт Де Ниро: Трамп — настоящий расист, он ведёт Америку к фашизму Guardian
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«Живут в Англии, работают и общаются с друзьями» — Daily Telegraph пролила свет на местонахождение Скрипалей Daily Telegraph
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DM: по сравнению с китайской угрозой Западу действия России — «детский лепет» Daily Mail
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Кузма набрал 41 очко и помог «Лейкерс» обыграть «Детройт» в матче НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Рогозин заявил о желании США отправлять астронавтов к МКС на «Союзах»
США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на Международную космическую станцию на космических кораблях «Союз». Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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Болевой приём Магомедшарипова признан лучшим в UFC в 2018 году
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выбрал лучший болевой приём 2018 года.
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«Даллас» победил «Финикс» в матче НБА, Дончич набрал 30 очков
«Даллас Маверикс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Киеве предлагают пройти в Азовское море с «фиксацией из космоса»
Экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко рассказал о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
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Глава СБР поделился ожиданиями от выступления россиян на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, чего ждёт от выступления российских спортсменов на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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«Хьюстон» проиграл «Милуоки» в матче НБА, несмотря на 42 очка Хардена
«Хьюстон Рокетс» проиграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Россияне рассказали, чего ждут в 2019 году
Согласно данным опроса, проведённого в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн», в 2019 году россияне ждут чуда и душевного мира (35%), счастья в личной жизни (22%), а также надеются на лучшее (14%).
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Москве 10 января ожидается до -8 °С
В Москве в четверг, 10 января, ожидается до -8°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»
Результаты расследования причин появления отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будут готовы в ближайшие недели. Об этом в интервью РБК рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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Названы ключевые тренды в сфере интеллектуальной собственности в 2019 году
Цифровизация и международная кооперация станут ключевыми трендами сферы интеллектуальной собственности в будущем году. Об этом RT заявили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
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Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
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СМИ: Допросы Карлоса Гона приостановили из-за ухудшения его самочувствия
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заболел в токийской тюрьме, его допросы временно прекращены.
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У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение
Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует МЧС по региону.
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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим ЧС после обрушения части сопки
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации после частичного обрушения сопки в реку Бурея. Об этом сообщил глава района Алексей Маслов.
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Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян к более решительным мерам по денуклеаризации
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал власти КНДР более решительно принимать меры по денуклеаризации для скорейшей отмены международных санкций.
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Чисекеди одержал победу на президентских выборах в ДРК
Феликс Чисекеди одержал победу на выборах президента Демократической Республики Конго (ДРК).
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В США сообщили о гибели российского спутника
Российский спутник «Космос-2430», который был запущен в 2007 году, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере.
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Мун Чжэ Ин считает, что саммит США — КНДР состоится в ближайшее время
Встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе обращения к нации.
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Япония намерена вести переговоры с Россией «на основе базовой позиции»
Япония намерена продвигать переговорный процесс с Россией «на основе своей базовой позиции». Об этом сообщили в японском МИД.
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В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Сообщения о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске Хабаровского края не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Ирина Щеголева.
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Лукьяненко рассказал о завершении серии книг о «Дозорах»
Писатель Сергей Лукьяненко начал работу над книгой из серии «Дозоров», которая, по его словам, станет заключительной в цикле романов об Антоне Городецком.
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Минкоммерции КНР: Китай и США заложили основу для решения торговых вопросов
Китай и Соединённые Штаты заложили основу для решения торговых вопросов по итогам состоявшихся в Пекине двусторонних переговоров. Об этом говорится в сообщении Минкоммерции КНР.
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В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом в России
В России с 31 декабря по 6 января заболеваемость гриппом и ОРВИ была низкой, небольшое превышение эпидемических порогов зарегистрировано в двух регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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В Австралии задержали мужчину за отправку подозрительных пакетов в посольства
В Австралии полицейские задержали 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее.
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Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для результативной встречи с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян продолжит придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова.
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Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.
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Си Цзиньпин заявил о готовности содействовать денуклеаризации Корейского полуострова
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном выразил готовность оказывать активное содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова.
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Абэ: Япония и Нидерланды нацелены на минимизацию влияния брексита на мировую экономику
Япония и Нидерланды намерены сделать всё возможное для того, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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СМИ: Два человека погибли и шестеро пострадали в ходе протестов в Судане
В среду, 9 января, в ходе протестов в городе Омдурман в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.
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ЦБ снизил долю доллара в международных резервах
Центробанк России в период с июля 2017 года по июнь 2018-го снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, одновременно нарастив долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. Соответствующие данные приведены в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте.
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«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
Мадридский «Реал» на своём поле одержал разгромную победу над «Леганесом» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
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СМИ: Помпео прибыл в Каир
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в среду, 9 января, в Каир, сообщает Youm 7.
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ПСЖ в компенсированное время уступил «Генгаму» в четвертьфинале Кубка французской лиги
«Пари Сен-Жермен» на своём поле потерпел поражение от «Генгама» в матче 1/4 финала Кубка французской лиги.
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WSJ: Трамп может пропустить Давосский форум из-за шатдауна
Американский лидер Дональд Трамп может отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января.
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Жена Икарди заявила, что её муж не будет продлевать контракт с «Интером»
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж не станет продлевать контракт с итальянским клубом.
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«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей «Бёртону» в первом матче полуфинала Кубка лиги
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бёртон Альбион» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
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В МИД Ирана сообщили о задержании американца
Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед.
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Панарин отреагировал на предложение пожизненного запаса водки за продление контракта
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отреагировал на оригинальное предложение продления соглашения с коллективом.
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Sky News: аэропорт Хитроу могут оборудовать средствами борьбы с беспилотниками
Средства для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их выведения из строя могут быть размещены на территории аэропорта Хитроу в Лондоне. Об этом информирует Sky News.
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Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.
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УНИКС проиграл «Андорре» в баскетбольном Еврокубке
Казанский УНИКС потерпел поражение от «Андорры» во втором туре второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
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В Оренбургской области потушили пожар на заводе
В Оренбургской области спасатели ликвидировали пожар на заводе промышленного цинкования. Площадь возгорания составила 7 тыс. кв. м.
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Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
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Опрос показал снижение поддержки «жёлтых жилетов» во Франции
Количество французов, поддерживающих движение «жёлтых жилетов», снизилось с 19 декабря на 10 пунктов и составляет 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe.
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В Петербурге предложили разрешить волонтёрам работать над сохранением объектов культурного наследия
В Санкт-Петербурге предложили разрешить волонтёрам работать над сохранением объектов культурного наследия, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу депутата заксобрания Дениса Четырбока.
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В акции «100 тысяч новых ёлок стране» приняли участие 430 человек
В акции «100 тысяч новых ёлок стране», организованной проектом «Посади лес», приняли участие 430 россиян. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
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Военачальники НАТО проведут встречу 15 января
В Брюсселе 15—16 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.