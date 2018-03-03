Independent: в случае победы Берлускони на выборах Россия получит ключевого союзника в Европе

Итальянский политик Сильвио Берлускони снова готовится вернуться к власти после выборов, которые состоятся на этой неделе, сообщает The Independent. Как отмечает издание, результаты выборов, над которыми «нависла тень Путина», будут иметь «значительные последствия» не только для Италии, но и для других стран.

Итальянский политик Сильвио Берлускони снова готовится вернуться к власти после выборов, которые состоятся на этой неделе, сообщает The Independent. Как отмечает издание, результаты выборов будут иметь «значительные последствия» не только для Италии, но и для других стран.

После брексита Италия станет третьей крупнейшей экономикой Евросоюза, которая, однако, сталкивается с трудностями. Уровень безработицы среди молодого населения достиг 37%, у населения растёт недовольство Евросоюзом. Глубокие разногласия в итальянском обществе привели к «жестокой и уродливой» президентской кампании. И над результатами выборов «нависла тень» Владимира Путина.

Берлускони «не скрывает своего восхищения» Путиным. Недавно он подарил президенту России на день рождения пододеяльник, на котором вышиты Берлускони и Путин, пожимающие друг другу руки. Берлускони выступает против антироссийских санкций и однажды был обвинён в получении прибыли от деловых сделок с Москвой. В 2010 году WikiLeaks утверждала, что Берлускони получил свою долю от энергетического контракта. Сам Берлускони это отрицает.

Лидер партии «Лига Севера» и партнёр Берлускони по коалиции Маттео Сальвини приезжал в Москву, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». На одном из митингов он опроверг то, что тоже получал финансовую выгоду от связей с Кремлём: «Я восхищаюсь Путиным как лидером государства, как лидером правительства, который защищает интересы своего народа и своего бизнеса, который защищает свои ценности и границы. Я уважаю его бесплатно, а не за деньги».

Лидеры партии «Движение пяти звёзд» открыто поддерживали политику Путина в стране и за рубежом, в том числе в Сирии. Депутат партии Манлио Ди Стефано назвал обстрел Алеппо «освобождением» города. Он выступил на конференции «Единой России», чтобы призвать к прекращению санкций ЕС против России, выступил с критикой в адрес «агрессивного НАТО» и объяснил украинский кризис результатом западного вмешательства в российские дела.

Существует лишь малая вероятность того, что левая коалиция, занимающая третью позицию, сможет одержать неожиданную победу. Лидер Демократической партии Маттео Ренци объяснил поражение на референдуме 2016 года, которое стоило ему работы премьер-министра, вмешательством и пропагандой России.

Выборы, вероятно, оставят после себя разобщённую и нестабильную Италию, что вызовет обеспокоенность у стран — членов ЕС и других западных стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также выразил свою обеспокоенность и заявил, что Брюссель должен подготовиться к возможному «неработоспособному» правительству в Риме, пишет The Independent.