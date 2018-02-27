Die Welt: ставленник Берлускони в Европарламенте агитирует за сближение с Россией

Отношения с Россией — на этот счёт у главы Европарламента Антонио Таяни имеется «особенная идея», пишет Die Welt. Протеже «задушевного друга Путина», экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, не только высказался за сближение с Россией, но и допустил, что Брюссель возьмёт на себя роль посредника в переговорах между Москвой и Вашингтоном, отмечает немецкое издание.

В Италии 4 марта пройдут парламентские выборы, и после оглашения результатов у нынешнего председателя Европейского парламента Антонио Таяни есть хорошие шансы стать новым итальянским премьер-министром, пишет Die Welt.

Что же касается «отношений с Путиным», то здесь у Антонио Таяни в наличии имеется «особенная идея», отмечает немецкая газета.

В интервью Die Welt глава Европарламента высказался за сближение с Россией.

«Путин должен уважать договорённости, — заявил Таяни. — России, однако, также необходимо поддерживать отношения с Европой. Вполне возможно, что Европейский союз возьмёт на себя роль посредника в переговорах между такими сверхдержавами, как Соединённые Штаты и Российская Федерация».

Немецкое издание обращает внимание на то, что председателя Европарламента считают «протеже экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который, в свою очередь, слывёт задушевным другом Путина».

После выборов в парламенте Италии может сформироваться правоцентристская коалиция, продолжает Die Welt. «При таком раскладе Сильвио Берлускони мог бы вновь встать во главе правительства. Поскольку экс-премьеру вынесен приговор, он больше не имеет права претендовать на пост. Недавно же Берлускони сам предложил кандидатуру Таяни на должность премьер-министра», — подчёркивает издание.