FT: Берлускони предостерёг ЕС от вмешательства в итальянские выборы

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал Брюссель воздержаться от вмешательства в выборы его страны, пишет Financial Times. Его предупреждение прозвучало в ответ на комментарий еврокомиссара Пьера Московиси, который заявил, что ему бы хотелось видеть в Риме «проевропейское правительство».
Сильвио Берлускони призвал европейских чиновников не вмешиваться в грядущие итальянские выборы. Такое заявление 81-летний политик сделал во время своего визита в Брюссель, пишет Financial Times.
«Было бы хорошо, если бы представители ЕС воздержались от вмешательства в избирательную кампанию. Итальянцы — мудрые и взрослые люди, которые хорошо знают, как совершать ответственный выбор без опеки Брюсселя», — заявил бывший премьер-министр перед встречей с руководством европейского блока.
Его слова прозвучали после острых замечаний со стороны еврокомиссара по экономике и финансовым делам Пьера Московиси, который заявил, что после мартовских выборов ему хотелось бы видеть во главе Италии «проевропейское правительство». Многие восприняли этот комментарий, как плохо прикрытую поддержку левоцентристской Демократической партии, которую возглавляет другой итальянский экс-премьер Маттео Ренци. Он, по примеру французского президента Эммануэля Макрона, делает дальнейшую евроинтеграцию основным пунктом своей предвыборной платформы, поясняет издание.
Берлускони, который покинул пост главы правительства в 2011 году на фоне секс-скандала, неожиданно вернулся в большую политику. Его правоцентристская коалиция включает его собственную партию «Вперёд, Италия», а также «Лигу севера» и «Братьев Италии», которые скептически относятся к ЕС и выступают с антимиграционными программами. Даже если им не удастся получить парламентское большинство, после выборов Берлускони может сыграть ключевую роль при формировании коалиционного правительства, считает издание.
Хотя Берлускони запрещено занимать государственную должность, его возвращение в качестве «влиятельного игрока» в Риме может встревожить многих европейских чиновников. Бывший премьер поклялся, что в случае победы займёт более жёсткую позицию в отношении Брюсселя, утверждает Financial Times.
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