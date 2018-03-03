MSNBC: Путин отверг обвинения во «вмешательстве» и потребовал от США официальный запрос

Американские власти, обвинившие россиян во вмешательстве в американские выборы, должны вместо «криков в конгрессе» предоставить информацию и сделать официальный запрос в Генпрокуратуру РФ. Об этом в интервью NBC заявил Владимир Путин. Президент напомнил ведущей телеканала, что российские власти не могут уголовно преследовать никого, кто не нарушил закон страны.

У нас появился новый отрывок эксклюзивного интервью NBC с президентом России Владимиром Путиным, который отрицает какое-либо российское правительственное — именно это слово — вмешательство, после того как русские обвинили США во вмешательстве в выборы.

Но как быть с российскими гражданами, которым были предъявлены обвинения в ходе расследования спецпрокурора? Сегодня ведущая NBC Мегин Келли спросила об этом Путина.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: При всём уважении к вам лично, при всём уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим образованием, сто процентов должны быть. Люди, которые хорошо образованны, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России. Если у вас есть юридическое образование, я могу вам объяснить.

МЕГИН КЕЛЛИ, ведущая NBC: У меня есть юридическое образование.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование.

МЕГИН КЕЛЛИ: Вы говорили об этом в прошлый раз, и теперь я вернулась с обвинительным актом.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Необходим официальный запрос в Генпрокуратуру РФ. Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в конгрессе США.

В ближайшие дни нас ждут новые репортажи Мегин Келли из России.

Дата выхода в эфир 03 марта 2018 года.