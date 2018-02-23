«Заклятый враг Кремля» рассказал CNN, как стал жертвой «российского вмешательства»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал эксклюзивное интервью CNN. В беседе с телеканалом «заклятый враг Кремля» рассказал, что стал одной из первых жертв «российского вмешательства». Кроме того, он призвал президента США вернуть веру в американские ценности, чтобы более успешно противостоять России.

Один известный критик российского президента Владимира Путина заявляет, что президент Трамп должен сильнее надавить на Россию, прежде чем влияние Путина выйдет из-под контроля. И кому, как не этому человеку, об этом знать.

Когда-то он был лидером Грузии, и его президентство, по его словам, было обречено после вмешательства Путина. Он дал эксклюзивное интервью корреспонденту CNN Мэтью Чансу.

Это последний пример неудачи Михаила Саакашвили. В этот раз бывший президент Грузии и заклятый враг Кремля был изгнан с Украины, где он недолгое время возглавлял оппозиционную силу.

Мы встретили его в Амстердаме, где он живёт в изгнании без гражданства. Человек, который при поддержке Запада когда-то боролся с Владимиром Путиным, но проиграл.

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, экс-президент: Я стал одним из первых жертв путинского вмешательства в выборы. В 2012 году они использовали фейковые новости, организовывали провокации, устраивали кибератаки повсюду, напускали на нас фабрики троллей.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент: То есть вы лично испытали, что может сделать путинская Россия?

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: Я видел всё собственными глазами.

МЭТЬЮ ЧАНС: Значит, вас, должно быть, сильно расстраивает, что Трамп этого не видит, не признаёт и не предпринимает соответствующих действий?

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: Я думаю, было несколько случаев, когда Трамп действовал. Разумеется, нам бы хотелось большего. Он поставил Украине и Грузии оборонительное вооружение, противотанковое оружие. Это шлёт очень важный сигнал. И вдобавок вы, американцы, нанесли смертельный удар по российским наёмникам в Сирии. Когда в последний раз россияне погибали в результате прямого удара американской армии? Это происходит. Это происходит в реальности.

Шёл 2008 год. Саакашвили возглавлял маленькую прозападную Грузию в короткой, но провальной войне с Россией. Опасаясь потенциального обострения, его западные союзники отказались от прямого вмешательства. Этот отказ помог подорвать веру в поддержку Запада во всём регионе, считает Саакашвили. И теперь, по его словам, Трамп должен сильно постараться, чтобы восстановить это доверие.

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: Люди говорят: «Западная модель нас лично не устраивает, потому что сегодня мы правим страной, а завтра окажемся в Амстердаме или, что ещё хуже, в тюрьме или на кладбище. Поэтому лучше смотреть на Путина. Он вечен. Он всегда будет у власти. Он контролирует СМИ. В его стране нет оппозиции, никто его не смеет тронуть. Он даже может повлиять на американские выборы. Следовательно, Путина невозможно одолеть».

Все, кто прислушивается к советам Запада, могут потерпеть поражение. И дело не только в том, что они могут потерпеть поражение, через какое-то время Запад не говорит и слова в их защиту.

МЭТЬЮ ЧАНС: И что Трамп должен сделать сейчас, чтобы изменить сложившееся впечатление и изменить эту ситуацию?

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: Поддерживать американские ценности, потому что если кто-нибудь, как я, несправедливо подвергается гонением, а все западные дипломаты молчат, опасаясь нарушить хрупкий геополитический баланс, то они должны готовиться к новым неприятностям.

Это означает, что они будут множиться, потому что вы говорите местным автократам, мечтающим стать Путиным: «Если вы будете вести себя, как Путин, то мы не будем вмешиваться, мы просто будем молчаливо наблюдать».

Мэтью Чанс, CNN, Амстердам.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2018 года.