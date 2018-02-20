Tagesspiegel: высылка с Украины поставила точку в карьере «героя и деспота» Саакашвили

Депортация в Польшу стала последней главой в яркой политической карьере бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет Der Tagesspiegel. За время своего пребывания на Украине он смог превратиться из верного сторонника главы государства Петра Порошенко в его самого жёсткого критика, как в своё время в Грузии из «героя «революции роз» — в «авторитарного деспота», рассказывает немецкое издание.

Похоже, завершилась одна из самых ярких политических карьер современности, пишет Der Tagesspiegel. На выходных Верховный суд Украины отклонил жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу депортации в Польшу. Киевские власти обвинили 50-летнего политика — одного из самых жёстких критиков действующего главы государства Петра Порошенко — в коррупции и государственной измене.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов Украины депортировали его в Польшу, продолжает издание, и сделали это при очень странных обстоятельствах, отмечает автор. Вооружённые до зубов спецназовцы в балаклавах задержали его в ресторане и в фургоне без опознавательных знаков отвезли в аэропорт, откуда отправили в Варшаву на частном самолёте. Ходят слухи, что это был личный самолёт Петра Порошенко.

Украинского гражданства Саакашвили лишили ещё осенью 2017 года, напоминает издание. В данный момент политик переехал в Нидерланды, где живёт его жена и двое сыновей. 15 лет назад, в начале своей политической карьеры, Саакашвили был «героем «революции роз» в Грузии. Став президентом страны, он довольно успешно боролся с коррупционерами, мафией и обеспечил развитие страны. На Западе он зарекомендовал как убеждённый демократ и партнёр. Также он «бросал вызов неоимперским амбициям своего соседа Путина», иногда переоценивая свои силы, как это было в 2008 году в ходе вооружённого конфликта в Южной Осетии.

Однако в образе политика, подающего большие надежды, постепенно начали появляться изъяны, рассказывает автор. Он был тщеславным человеком и в своём поведении практически не отличался от других «деспотов» в регионе. На волнения и недовольство по поводу своего назначения он реагировал «авторитарно и параноидально». Он отдал приказ избить протестующих дубинками и объявил чрезвычайное положение. Впрочем, под конец своего правления он смягчился и даже позволил провести честные выборы. И ушёл с президентского поста, когда наступил срок. Но новое правительство решило свести с ним счёты, обвинив Саакашвили в злоупотреблении властью, и осудила на три года тюрьмы. Впрочем, к тому времени его уже не было в стране.

Позже он поддержал киевский «майдан». Обещая бороться с коррупцией и олигархами, он смог собрать вокруг себя ряд политиков. Новый президент Украины Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил губернатором Одессы — «одного из самых коррумпированных регионов Украины», отмечает издание. Но Саакашвили не смог добиться существенных изменений и ушёл со своего поста, обратив весь свой гнев на правителей в Киеве. Своими заявлениями он смог завоевать симпатии среди украинского населения. На данный момент немалое число граждан Украины убеждены, что четыре года назад на «майдане» просто произошла смена олигархических кланов. Однако на протестные акции в Киеве Саакашвили смог вывести всего несколько тысяч человек.