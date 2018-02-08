Libération: Украина для Саакашвили — шанс «привести вторую страну к успеху»

В интервью Libération Михаил Саакашвили заявил, что он готов к публичному сожжению, «если это поможет Украине». Политик осудил деятельность олигархов во главе с Петром Порошенко, которые в попытке сохранить свою власть препятствуют реформам. Впрочем, даже если борьба за процветание Украины для Саакашвили обернётся экстрадицией в Грузию, он уверен, что сторонники и там устроят ради него переворот.

По распоряжению украинских властей «политический зверь» Михаил Саакашвили был вынужден каждый день после 22:00 сидеть под домашним арестом в своей «просторной киевской квартире», пишет Libération. «Ужасное унижение для такой экстравагантной личности».

На сегодня Миша — так его называют на новой родине — активный участник украинской политической жизни. Впрочем, как раз-таки в процессе всей политической борьбы Саакашвили лишился как своего исконного грузинского, так и не так давно приобретённого украинского гражданства. Его фамилия фигурирует в списках «самых разыскиваемых беглых политиков в мире». И вот, за чашкой чая бывший грузинский лидер рассказал французским журналистам, почему в последнее время на Украине он не вылезает из зала суда и ждёт ли его экстрадиция.

Саакашвили уверяет, что украинские власти пытаются от него «избавиться»: отобрали гражданство, обвиняют в попытках организовать государственный переворот, давят на его сторонников. «Только дурак может считать, что я агент ФСБ», — уверяет политик. И хотя это выглядит абсурдным в период напряжённости в российско-украинских отношениях, Киев всеми силами «имитирует стиль» российского «избирательного правосудия».

Так или иначе, в Грузии или на Украине Саакашвили светит тюремное заключение, однако политик уверен в своих силах. «Моя экстрадиция в Грузию может обернуться сложностями для правительства в Тбилиси. Они не хотят, чтобы я там оказался. Меня очень многие поддерживают среди народа, в армии и органах правопорядка», — рассказал экс-президент Грузии. Саакашвили заверил, что, сколько бы его ни обвиняли, при нём в стране коррупции не было. «Если в Грузии меня посадят в тюрьму, мои сторонники устроят переворот в правительстве, чтобы меня освободить, я в этом уверен».

Политика не смущает, что в его бытность президентом его нередко критиковали за авторитарную манеру руководства страной. «Из такой страны, как Грузия, всего за восемь лет нельзя сделать либеральную демократию на европейский манер. Я создал в своей стране жизнеспособное государство, которое сумело успешно перестроиться», — настаивает Саакашвили.

Если говорить об Украине, то она, по мнению бывшего грузинского президента, нуждается в «большой чистке». Это «самая бедная страна Европы, если смотреть по объёмам ВВП на душу населения». А всё почему? Потому что все богатства страны контролируют «семеро олигархов». Но Саакашвили знает, как бороться с такой проблемой: олигархов нужно заставить заплатить за свою свободу и дать гарантии «хорошего поведения». «Этот урок мне преподал мой друг Леолука Орландо, мэр Палермо в Сицилии. Мафия, которую ему удалось усмирить, очень похожа на постсоветских олигархов», — заявил политик, сравнивая украинских власть имущих во главе с Петром Порошенко с «акулами», которые не нападают друг на друга, но поглощают всех более мелких рыб.

По мнению Саакашвили, все достижения правительства действующего украинского президента — лишь видимость. Даже многострадальные «структурные реформы» в сфере здравоохранения, образования, децентрализации — всё это только «иллюзия». Без устойчивого и существенного экономического роста Украина как единое государство попросту «не выживет».

Михаил Саакашвили не боится трудиться в одиночку на благо страны — и если другие сторонники преобразований не хотят с ним сотрудничать, это только потому, что они и между собой-то не могут найти общий язык. Народ их не понимает. По словам политика, именно президент Пётр Порошенко является главной преградой для реальных реформ и, когда Саакашвили не побоялся выступить против него, своего давнего знакомого и бывшего однокурсника, народ тоже начал выражать свой протест. Партия Саакашвили «Движение новых сил», появившаяся всего полгода назад, сегодня, по результатам опросов, может набрать от 6% до 7% голосов и войти в парламент. «Это показывает, что Порошенко слаб. Он пытается всё контролировать. Но своими нападками он только выдвинул меня на передний план», — прокомментировал политик.

«Я готов, пусть меня сожгут где-нибудь на площади, если это поможет Украине. Я не могу выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, но, если я смогу помочь прийти новому кандидату-объединителю на политическую сцену, это уже будет великий успех. Моя конечная цель — процветание Украины», — объявил Михаил Саакашвили.

Если страна увязнет в стагнации и её попытки не увенчаются успехом, то «Владимир Путин уничтожит» Украину. «То есть весь регион, включая Грузию, перестанет существовать как независимое геополитическое пространство». Украина для Саакашвили — шанс «принести успех уже второй стране постсоветского пространства», за который он будет «бороться до конца».