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УП: Грузия ждёт решения украинских властей по экстрадиции Саакашвили

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Грузинская сторона ожидает от Киева решения по экстрадиции Михаила Саакашвили, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление прокурора Главной прокуратуры Грузии Натии Сонгулашвили. По её словам, Тбилиси уже направил украинским властям «все возможные доказательства», чтобы создать правовую основу для принятия этого решения.
УП: Грузия ждёт решения украинских властей по экстрадиции Саакашвили
Reuters
Прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили в интервью одному из местных телеканалов заявила о том, что грузинская сторона направила украинским властям все необходимые материалы для экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информационное агентство. В настоящее время, как отмечает издание, в Тбилиси ожидают ответа Киева.
 
«У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — подчеркнула Сонгулашвили.
 
При этом она добавила: «Мы как прокуратура отправили все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения».
 
Как напоминает издание, Михаил Саакашвили в Грузии заочно приговорён к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
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