УП: Грузия ждёт решения украинских властей по экстрадиции Саакашвили

Прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили в интервью одному из местных телеканалов заявила о том, что грузинская сторона направила украинским властям все необходимые материалы для экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информационное агентство. В настоящее время, как отмечает издание, в Тбилиси ожидают ответа Киева.

«У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — подчеркнула Сонгулашвили.

При этом она добавила: «Мы как прокуратура отправили все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения».

Как напоминает издание, Михаил Саакашвили в Грузии заочно приговорён к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением.