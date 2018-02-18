El Mundo: после неудачного переворота на Украине Саакашвили обосновался в Голландии

Михаил Саакашвили решил обосноваться в Голландии, где в настоящий момент проживает его семья, передаёт El Mundo. Издание отмечает, что бывший президент Грузии и один из лидеров украинской оппозиции сможет рассчитывать на гражданство Нидерландов уже через пять лет.

Лидер украинской оппозиции Михаил Саакашвили оказался человеком в статусе лица без гражданства, после того как добровольно отказался от гражданства Грузии и лишился гражданства Украины при попытке свергнуть президента, передаёт El Mundo.



Издание отмечает, что одним из немногих вариантов, оставшихся у Саакашвили, стала Голландия, куда он и прибыл на этой неделе.



«Как всегда, я рад быть здесь. Из-за того что случилось на Украине, я сейчас нахожусь здесь, но посмотрим, насколько я останусь», — заявил Саакашвили в интервью одному из телеканалов Роттердама, куда отправился сразу после посадки в амстердамском аэропорту Схипхол.



По словам адвоката Оскара Хаммерстайна, Саакашвили приехал в Нидерланды, для того чтобы обосноваться там. При этом страна выразила готовность принять его, чтобы он смог воссоединиться со своей семьёй, сообщает издание.



Тем не менее до сих пор неизвестно, получил ли Саакашвили гражданство Нидерландов или был вынужден удовлетвориться лишь постоянным видом на жительство. Так или иначе, он женат на гражданке страны и сможет претендовать на получение гражданства после законного пребывания в Нидерландах не менее пяти лет.



Бывшего президента Грузии лишили украинского гражданства указом президента Украины Петра Порошенко и выдворили из страны в Польшу. Он был задержан в понедельник в одном из киевских ресторанов, после чего его посадили в самолёт, который направлялся в Польшу, откуда Саакашвили незаконно прибыл на Украину в сентябре прошлого года, отмечает El Mundo.