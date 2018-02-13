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Euronews: «похищенный» из ресторана «Сулугуни» Саакашвили объявился в Польше
Задержанный в Киеве оппозиционный политик Михаил Саакашвили был принят в Польше как супруг гражданки ЕС. По заявлению Госпогранслужбы Украины, Саакашвили выдворили обратно из страны «за нарушение украинского законодательства». Ранее его сторонники обвинили украинские спецслужбы в «похищении» политика и организовали акции протеста, передаёт Euronews.

Депортированный украинскими властями оппозиционный политик Михаил Саакашвили уже находится в Польше. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области был принят в понедельник на польской территории как супруг гражданки ЕС.

Ранее в тот же день лидер «Движения новых сил» был задержан в киевском ресторане «Сулугуни» во время обеда и увезён в белом фургоне. Его сторонники заявили о похищении своего лидера и собрались на акцию протеста у здания администрации президента Украины.
 
«Свободу Саакашвили! Порошенко — не мой президент», — скандировали собравшиеся. Несколько активистов были задержаны.
 
Выдворение Михаила Саакашвили подтвердила Госпогранслужба Украины. Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил:
 
ОЛЕГ СЛОБОДЯН, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины: Мы напоминаем, что суд как первой, так и второй инстанции постановил, что Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращён в страну, откуда прибыл, нарушив украинское законодательство.
 
Прошлым летом президент Украины лишил экс-губернатора украинского гражданства, когда тот находился в Польше. Но Саакашвили прорвался через границу и вернулся.
 
В конце января суд Киева отправил его под домашний арест до 6 февраля. Срок продлевать не стали, и адвокаты предположили, что он будет выслан из страны.
 
Дата выхода в эфир 12 февраля 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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