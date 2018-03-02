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Путин не согласился с журналисткой NBC, что Россия начала новую холодную войну

Материал представлен в переводе ИноТВ
В эксклюзивном интервью NBC российский президент не согласился с утверждением западных аналитиков, что его страна вступила в новое противостояние с Западом. По словам Владимира Путина, гонка вооружений между Россией и США началась после того, как американцы вышли из договора по ПРО.

А теперь наше эксклюзивное интервью с Владимиром Путиным. После его сегодняшней пресс-конференции ведущая NBC Мегин Келли, которая находится в Москве, побеседовала с российским президентом.

МЕГИН КЕЛЛИ, ведущая NBC:  Несколько западных аналитиков заявляют, что это объявление новой холодной войны. Неужели мы сейчас вступаем в новую гонку вооружений?
 
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: С моей точки зрения, те, кто заявляет о начале новой холодной войны, не являются аналитиками  они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО.
 
МЕГИН КЕЛЛИ: Некоторые аналитики предполагают, что испытания вашего оружия были неудачными, именно поэтому сегодня вы показывали только анимационные ролики и пока не смогли снять ни одного настоящего видео.
 
ВЛАДИМИР ПУТИН: Вы имеете в виду межконтинентальные баллистические ракеты?
 
МЕГИН КЕЛЛИ:  Да, те, которые, как вы утверждаете, делают любую систему обороны бесполезной.
 
ВЛАДИМИР ПУТИН: Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны.
 
МЕГИН КЕЛЛИ: Но вы их испытывали?
 
ВЛАДИМИР ПУТИН: Испытания прошли очень хорошо. Некоторые из них (систем вооружений. — ИноТВ) всё ещё требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности.
 
МЕГИН КЕЛЛИ: Для справки: в настоящий момент у вас есть работоспособные МБР, оснащённые ядерным двигателем, которые вы успешно испытали?           
 
ВЛАДИМИР ПУТИН: Они все прошли (испытания. — ИноТВ) удачно. Просто каждая из этих систем вооружений находится на определённом этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, у войск.
 
И Мегин продолжит освещать события в России в ближайшие дни.
 
Дата выхода в эфир 01 марта 2018 года.
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источник
NBC США Северная Америка
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