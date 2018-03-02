Süddeutsche Zeitung: немецкие эксперты усомнились в уникальности российских ракет

«Взрывная речь» Владимира Путина заставила экспертов усомниться в уникальности новых российских ракет и в существовании нового «чудо-оружия», пишет Süddeutsche Zeitung. По словам немецкого специалиста, сообщения о больших успехах Китая и России в этой сфере недостоверны: такие технологии слишком сложны, а испытания были бы чрезмерно дорогими.

Незадолго до выборов российский президент Владимир Путин пообещал гражданам своей страны долгую и лучшую жизнь и представил серию новых ядерных вооружений, пишет Юлиан Ханс в Süddeutsche Zeitung.

В статье под заголовком «Взрывная речь» немецкий журналист обратил особое внимание на рассказ Владимира Путина о разработках нового оружия, которые велись в России с тех пор, как США в 2002 году вышли из договора по противоракетной обороне. По словам лидера Кремля, новые российские ракеты уникальны и способны преодолеть любые защитные системы. Кроме того, Россия разработала новую баллистическую ракету, способную нести ещё больший боевой заряд, чем предшествующие модели. Также на юге России уже установлена гиперзвуковая система вооружений с дальностью действия 2 тыс. км. По словам Путина, новые российские ракеты с ядерным зарядом способны перемещаться практически без ограничений вплоть до поражения цели.

Однако по презентации, сделанной российским президентом, нельзя сказать, насколько прогрессивны в действительности разработки его страны и существуют ли они на самом деле, или только в проекте, подчёркивает немецкая газета. По замечанию автора, Путин в прошлом постоянно говорил об оружии, способном пробить все щиты американцев. Российские государственные телеканалы регулярно показывают модели супер-оружия уже на протяжении нескольких лет. Ещё в 2014 году телеведущие уверяли, что Россия — единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел.

С тех пор эксперты по безопасности с обеспокоенностью отмечают, что даже в годы холодной войны политики не проявляли такой готовности к применению ядерного оружия, как в наши дни. При этом Владимир Путин подчеркнул, что новое оружие не следует воспринимать как угрозу, — такое укрепление военной мощи России нацелено на обеспечение мира на планете.

Эксперты, однако, считают подобные заявления о новых вооружениях недостоверными, настаивает Süddeutsche Zeitung. Россия ещё долго не сможет разработать крылатые ракеты на ядерном заряде, считает инженер-ракетостроитель и профессор Технического университета в Мюнхене Роберт Шмукер. «Это слишком сложно. Я не могу представить, чтобы они могли сделать маленький летающий ядерный реактор». По его словам, учёные исследуют этот вопрос на протяжении десятилетий.

Кроме того, Шмукер назвал «химерой» и заявление о гиперзвуковом оружии. Постоянно появляются сообщения о больших успехах России и Китая в этой сфере, «однако они недостоверны». Такие огромные скорости ведут к крайне высокой нагрузке на материал, а кроме того, испытания были бы невероятно дорогими, полагает профессор из Мюнхена. Он также пояснил, что гиперзвуковой скорость считается в том случае, если она как минимум в пять раз превышает скорость звука.

Как отмечает издание, традиционно президент выступает с речью в конце года, однако в 2017 году она впервые была отложена — сначала с декабря на февраль, а после на 1 марта. Незадолго до выборов 18 марта выступление Путина приобрело характер программной речи, пишет Süddeutsche Zeitung. При этом 40 минут из двухчасовой речи президент посвятил представлению новых систем вооружений и похвалам российской военной мощи.

В первой части речи Владимир Путин пообещал улучшение во всех сферах внутренней политики, продолжает издание. Бедность в стране в ближайшие годы должна сократиться вдвое, а средняя продолжительность жизни — увеличиться и превысить 80 лет. Производительность экономики должна каждый год возрастать на 5%, доля государства в экономике — уменьшаться, предприятия — получить больше свободы. Почти во всех областях за последние годы всё происходило наоборот, подчёркивает автор статьи. Доля государства в экономике выросла до 70%, нищета распространяется, а средняя продолжительность жизни не превышает 73 лет.

Политики в зале слушали первую половину речи с каменными лицами, утверждает немецкая газета. По версии автора статьи, именно им придётся исполнять обещания президента — «отчаянное дело, которое в условиях экономического застоя обречено на провал». Зал оживился, лишь когда Путин перешёл к презентации нового «чудо-оружия», — в этой части речи политики и представители церкви неоднократно аплодировали стоя, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.