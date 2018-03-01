Le Monde: для многих россиян Путин и президентство — «единое целое»

Предстоящие президентские выборы для россиян — не слишком волнительное событие, пишет Изабель Мандро из Le Monde. Однако, несмотря на не очень активную кампанию Владимира Путина, многие — в соответствии со своими убеждениями или от «отсутствия выбора» — поддерживают действующего лидера. По мнению россиян, президент гарантирует стране стабильность и защиту, отмечает журналистка.

Водитель владимирского такси не знает, где находится местный избирательный штаб Владимира Путина, но его это не смущает. И хотя шофёр Андрей согласен не со всеми политическими решениями действующего лидера, он всё равно намерен голосовать за Путина. «В любом случае у себя в голове я ассоциирую президентство с Путиным, для меня они составляют единое целое», — цитирует россиянина корреспондент Le Monde Изабель Мандро.

Всего в 200 км к востоку от Москвы город Владимир готовится «выбрать или, скорее, переизбрать» президента. За три недели до голосования, которое состоится 18 марта, мало кто из жителей города всерьёз заботится о предстоящем мероприятии — гораздо больше владимирцев волнуют большие сосульки, в огромном количестве образовавшиеся на крышах домов.

Избирательный штаб действующего президента найти не так просто: для этого нужно взобраться на второй этаж местного бизнес-центра. Там находится небольшое помещение с двумя столами, телефоном, компьютером, несколькими стульями и многочисленными фото Владимира Путина. Очевидно, российский лидер, который баллотировался в качестве «независимого кандидата», ведёт свою кампанию «по минимуму», описывает автор статьи.

«Он же действующий президент, он не может всё бросить», — парирует 31-летний Дмитрий Жутченко, состоящий волонтёром во владимирском избирательном штабе Владимира Путина. Раз кампания как таковая ведётся не слишком активно, сюда местные жители в основном приходят с жалобами. К примеру, Мандро встретила 60-летнего владимирца, который пришёл с требованием установить эскалаторы на вокзале, — мол, тяжело сумки в руках носить, да и стыдно городу, являющемуся частью Золотого кольца, не иметь таких технических усовершенствований. Эту просьбу, как и многие другие, внесут в общую базу данных.

На пару этажей выше французской журналистке встретился ветеран войны в Афганистане Александр Жабин. Там, в кабинете, завешенном плакатами с надписью «Владимир за Владимира», он делится опытом с группой молодых людей. Его речь о «патриотизме и любви к родине» наводит Дмитрия Жутченко на мысли о российской военной кампании в Сирии: «Мы защищаем свои интересы. В противном случае ИГ* уже было бы здесь. Посмотрите на теракты в США и на то, что происходит в Европе с беженцами. Мы же разбираемся с проблемой в корне».

19-летняя Лада, которая впервые пойдёт на выборы, собирается отдать свой голос за действующего президента. За всю свою жизнь «хрупкая девушка с длинными светлыми волосами» видела у власти, по сути, одного человека. «Это много? Но раз страна развивается…» — рассуждает россиянка. Более чётко свою позицию описывает 40-летний Юрий: «Я буду голосовать за Путина, потому что страна стабильная, не то что Украина. Может, если бы был один или пара других сильных лидеров, которых можно было бы сравнить с Путиным… Но оппозиция слишком слаба. У нас нет выбора».

Среди потенциальных избирателей сторонники Путина встречаются из совершенно разных слоёв населения, отмечает автор статьи. «Некоторые твёрдо уверены в своём выборе, другие — просто смирились». Но все оперируют одними и теми же аргументами: «стабильность, защита родины, воспоминания о 90-х годах как символе хаоса после распада СССР».

«Они боятся перемен. Конечно, в 90-е были бандиты, но они есть всегда. Но раньше парни не нападали в школе на других с ножом», — настаивает Кирилл Ишутин, вспоминая январский инцидент в пермской школе. 33-летний военный поддерживает российскую оппозицию, лидер которой, Алексей Навальный, впрочем, не может участвовать в выборах. Так что теперь его сторонникам остаётся лишь призывать бойкотировать мероприятие. Но во Владимире обычно и так явка не слишком высокая.

«А зачем? Всё уже решено», — объясняет 19-летняя Наталья своё нежелание идти голосовать даже в первый раз. Студентка мечтает переехать в Санкт-Петербург и заняться там дизайном, но пока, чтобы сводить концы с концами, вынуждена работать официанткой за 18 тыс. руб. в месяц. Ни в семье, ни среди друзей россияне «не обсуждают 18 марта», заверила жительница Владимира.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

