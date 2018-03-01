Welt: без модернизации экономики предложения Путина — чистая иллюзия

Предвыборные обещания Владимира Путина представляют собой «воздушные замки» и «иллюзии», так как за 18 лет у власти он так и не смог добиться существенных успехов в российской экономике, сообщает корреспондент телеканала Welt (TV) Кристоф Ваннер. Для улучшения экономической ситуации Путину следовало бы сменить свою «команду» и провести полную модернизацию, что крайне сомнительно в «авторитарной России», добавляет Ваннер.

Мы подключаемся к Кристофу Ваннеру, чтобы подвести первый промежуточный итог этой речи. Через 14 дней пройдут выборы президента, но то, что мы до сих пор слышали, было похоже не на жёсткого президента, а скорее на обеспокоенного отца, который волнуется, который печётся о здоровье своих овечек и для которого это имеет первоочередное значение.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt (TV): Да, Татьяна, мы должны чётко сказать, что 18 марта мы будем иметь дело не с нормальными выборами, как, например, в Америке или в Германии. Это скорее подтверждение того, что он останется на своём посту на следующие шесть лет. Это будет четвёртый срок Путина. Путин находится у власти как президент с 1999 года, сейчас будут ещё шесть лет. Это совершенно не обсуждается, у него нет настоящих противников.

Те, кто выступает в качестве кандидатов, — это попросту статисты. Критики говорят о фарсе, и сейчас Путин попытался создать немного энтузиазма. Перед делегатами, которые его слушали, он заявил, что нужно всё улучшить — здравоохранение, инфраструктуру, — ты сама это слышала. Я думаю, это воздушные замки, потому что у Путина было 18 лет, чтобы всё улучшить в России, и в плане экономики ему не особо много удалось.

И если его команда на следующие шесть лет не изменится, то ему мало что удастся в экономике. Российская экономика слишком мало диверсифицирована, Россия по-прежнему зависит от нефти и газа, и для того, чтобы осуществить то, о чём Путин говорил в своей речи, нужна была бы полная модернизация. Её не ожидается, потому авторитарная система, которая царит в России, опирается на лояльных сотрудников, на друзей, на подельников. Путин оставит этих людей у власти, а с ними, как мне кажется, никакая модернизация в России невозможна. Поэтому многое, о чём заявил Путин, на мой взгляд, чистая иллюзия.

Кристоф, спасибо за оценку.

Дата выхода в эфир 01 марта 2018 года.