Huffington Post: Собчак победить не надеется, но это заявка на будущее

Ксения Собчак не станет президентом в этом году, но её кампания могла бы повысить её легитимность в будущей борьбе за этот пост, считает The Huffington Post. По мнению аналитиков и экспертов, Собчак будет баллотироваться на пост президента снова в 2024 году, когда Путин, которому будет 72 года, по Конституции не сможет выдвинуться на новый срок.

У России есть своя «светловолосая телезвезда, которая выдвигается в президенты», и существуют подозрения, что она, как и Дональд Трамп, может быть в сговоре с Кремлём, пишет The Huffington Post.

Ксения Собчак, которую называют «российской Пэрис Хилтон» — это «уникальный голос» на выборах в России, но — в отличие от Трампа — у неё нет никаких шансов стать президентом.

Путин, которому не нужно беспокоиться о критике в государственных СМИ, пользуется «чрезвычайно высокими рейтингами одобрения». Его победа по сути является «предрешённой». «Так почему Собчак утруждается бросать ему вызов? На выборах, где нет места случайности, истинные цели её кандидатуры стали объектом дискуссий аналитиков и учёных», — утверждает издание.

Российские оппозиционеры подозревают, что президентские амбиции Собчак являются частью «завуалированного кремлёвского заговора», который выполняет три основные цели: уменьшает апатию избирателей, разделяет поддержку других противников Путина и поддерживает «иллюзию свободных и демократических выборов» в стране, «охваченной повсеместными обвинениями в политической коррупции».

Тесные связи между Ксенией Собчак и Путиным заставили аналитиков подвергнуть сомнению её оппозиционные взгляды. По мнению научного сотрудника Института международных отношений в Праге Марка Галеотти, её кандидатура — это «управляемая Кремлём возможность для того, чтобы просто-напросто дискредитировать соперников Путина и — более того — чтобы создать некоторое чувство волнения вокруг выборов».

«Это вполне очевидно, — утверждает Галеотти. — Это всё попытка повысить явку и усилить ощущение, что это действительно легитимные выборы».

«Эти выборы, на мой взгляд, являются своего рода поддельными выборами. Они не настоящие. Вы не можете выиграть в казино — казино всегда выигрывает. Точно так же и Путин всегда побеждает», — рассказала Собчак в эфире NPR во время своего визита в Вашингтон.

Как сообщает The Huffington Post, Собчак также отметила, что Путин, по её мнению, не оказывал влияния на её кандидатуру, потому что она, похоже, представляет меньшую угрозу.

«Я думаю, что Путин, возможно, недооценивает меня. Или он меньше боится меня, чем, например, Алексея Навального, — заявила она. — Но это хорошо для меня, и это хорошо для оппозиции, потому что это даёт нам шанс протиснуться через все эти ограничения».

Собчак не станет президентом в этом году, но её кампания могла бы повысить её легитимность в будущей борьбе за этот пост. В эфире NPR она сообщила, что после выборов 18 марта она планирует сосредоточить свои усилия на том, чтобы получить место в Госдуме. Наблюдатели из России подозревают, что она будет баллотироваться на пост президента снова в 2024 году, когда Путин, которому будет 72 года, по Конституции не сможет выдвинуться на новый срок, пишет издание.

«Мы должны усердно работать эти шесть лет, чтобы заставить Путина в самом деле уйти и отдать свои полномочия фигуре, которая будет компромиссом между оппозицией и его правлением, — заявила Собчак изданию BuzzFeed. — Я думаю, что это единственный мирный вариант, но он в то же время и реалистичный».

«Однако что может побудить Путина, который жёсткой хваткой уцепился за власть, назначить Собчак своей преемницей?» — задаётся вопросом The Huffington Post.

Как считает автор издания New Yorker Маша Гессен, которая выпустила несколько книг о России и Путине, а также написала много статей о Собчак, «ответ прост». «Путин может положиться на Собчак, чтобы она защитила его от преследования так, как он когда-то защищал её отца», — пишет Гессен, добавляя, что Путин, возможно, «попытается остаться в должности на неопределённый срок».

Другие, такие как Пол Кристенсен, эксперт в области российской внутренней политики и профессор политологии Бостонского колледжа, сомневаются, что Собчак получит шанс стать президентом даже в 2024 году, пишет The Huffington Post.

«Если только не произойдут фундаментальные изменения в том, как работает российская политика, этого не случится. Престолонаследником, вероятно, станет кто-то из существующего правительства или иерархии политической партии «Единая Россия», и он помешает серьёзному сдвигу в структуре политической системы», — отметил Кристенсен.

«Если вы хотите найти преемника Путина, вы не станете искать его среди либеральной оппозиции, — считает эксперт. — Вы будете искать его в существующих структурах власти».