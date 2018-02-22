Huffington Post: Собчак победить не надеется, но это заявка на будущее
Игроки национальной команды Денис Черышев и Сергей Игнашевич поблагодарили президента России Владимира Путина на встрече в Кремле за организацию чемпионата мира по футболу.
Предложение МИД Армении к странам — членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации» удивляет своим непрофессионализмом. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос о критике в адрес национальной команды до старта чемпионата мира 2018 года.
Российский лидер Владимир Путин на встрече с футболистами сборной России отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева на чемпионате мира 2018 года.
В Волгограде в результате столкновения машины скорой помощи и такси пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.
Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле поблагодарил его за создание футбольной инфраструктуры.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал встречу национальной команды с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме. Об этом сообщает ТАСС.
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.
Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды и почётные грамоты футболистам и тренерам сборной России по итогам домашнего чемпионата мира.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российский лидер Владимир Путин обратился к футболистам сборной России на встрече в Кремле.
Совет Федерации принял закон, который предоставляет российским гражданам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России.
Президент России Владимир Путин заявил, что Крещение Руси стало отправной точкой развития российской государственности.
Глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в беседе с Пятым каналом назвал смерть писателя Владимира Войновича большим горем и потерей для русской литературы.
Хоккейный клуб ЦСКА прокомментировал вывод из состава команды нападающего Сергея Шумакова.
Совет Федерации одобрил закон об изучении в России родных языков.
Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в финал теннисного турнира Moscow River Cup в парном разряде.
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил открытыми IV международные Армейские игры в подмосковном парке «Патриот».
Совет Федерации одобрил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов с льготными условиями для работы зарубежных компаний. Об этом сообщает ТАСС.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле будет награждён орденом Александра Невского.
Водитель такси Виталий, который стал очевидцем нападения на полицейского возле посольства Словакии в Москве, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности произошедшего.
Представительница оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года Маса Такайя прокомментировала задержки в строительстве спортивных объектов в Токио.
Правительство России выделило Забайкальскому краю 238,3 млн рублей на ликвидацию последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общая вера и культура русских, украинцев и белорусов является решающим фактором сохранения национальной и духовной подлинности.
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».
Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена в беседе с RT опровергла информацию, что парламентарий впал в кому.
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри готов назначить полузащитника Эдена Азара капитаном команды.
В Санкт-Петербурге прошла встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимира Королёва и командующего Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая Шэнь Цзинлуна. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет обладателям паспорта болельщика (Fan ID) въезжать в Россию до конца 2018 года, не оформляя визу.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон утром в субботу, 28 июля, прибыл в Бельгию из Германии. Об этом информирует El Mundo.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал трансфер полузащитника команды Александра Головина в «Монако».
Заволжский районный суд Ярославля арестовал младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова — восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого в ярославской колонии.
Вице-премьер России по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец заявила, что успешное выступление сборной страны на домашнем чемпионате мира существенно повысило интерес молодого поколения к футболу.
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России устанавливается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших нет.
Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу прибыли в Кремль.
Совет Федерации России одобрил два закона о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли, сообщает РИА Новости.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что сам настаивал на подписании нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС) по схеме «2+2».
В Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости.
Совет Федерации одобрил закон, с 1 января 2019 года повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18% до 20%. Все действующие льготные ставки сохранены.
Нападающий и капитан футбольного клуба «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды Александра Головина на русском языке.
В Москве днём в субботу, 28 июля, ожидается жара. Воздух прогреется до +32 °С, в связи с этим рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
28 июля в Министерстве спорта прошла церемония чествования футболистов и тренерского штаба сборной России по футболу по итогам чемпионата мира 2018 года.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего посла США в Киеве Джона Хербста.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что из Госдумы был отозван законопроект об аккредитации визовых центров в России. Об этом он написал в Facebook.
Российский бегун Александр Скоробогатько, который получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) участвовать в зарубежных стартах, имеет право претендовать на выступление на чемпионате Европы, который пройдёт в августе в Берлине.