Собчак: мне не нужны советы Трампа — я сама могу ему их дать

В интервью TMZ Ксения Собчак призналась, что не понимает, почему её до сих пор сравнивают с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Она также заявила, что при личной встрече не собирается слушать советов американского президента, а скорее хочет поделиться с ним своими предложениями.

Привет. Вас называют российской Пэрис Хилтон, но пока вы серьёзно отличаетесь от Пэрис. Вы участвуете в президентских выборах, соперничая с Владимиром Путиным. Что вас вдохновило на это, на такую перемену?

КСЕНИЯ СОБЧАК: Во-первых, я занимаюсь политической журналистикой в России уже более десяти лет. Я не знаю, кто придумал это сравнение с Пэрис Хилтон, но ко мне это не имеет никакого отношения.

На мой взгляд, пресса здесь должна внимательнее относиться к своим заявлениям. Я хочу сказать, что являюсь политической фигурой в России более десяти лет. Я пишу большие статьи на политическую тематику, я работаю политическим журналистом, я делаю репортажи об очень важных аспектах российской жизни.

Именно в таком качестве меня воспринимают люди в России, а не в качестве звезды шоу-бизнеса. Это было 20 лет назад.

Наш президент, как и вы, вышел из мира реалити-шоу.

КСЕНИЯ СОБЧАК: Но сейчас я не представляю мир реалити-шоу. Я участвую в политической жизни более десяти лет.

Несомненно. Вы планируете встретиться с президентом на этой неделе, возможно, во время молитвенного завтрака. Вы попросите у него совета?

КСЕНИЯ СОБЧАК: Мне не нужны советы президента. Я сама поделюсь с ним советами.

Ясно. Большое спасибо.