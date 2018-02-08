TMZ Оригинал

Собчак: мне не нужны советы Трампа — я сама могу ему их дать

Материал представлен в переводе ИноТВ
В интервью TMZ Ксения Собчак призналась, что не понимает, почему её до сих пор сравнивают с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Она также заявила, что при личной встрече не собирается слушать советов американского президента, а скорее хочет поделиться с ним своими предложениями.

Привет. Вас называют российской Пэрис Хилтон, но пока вы серьёзно отличаетесь от Пэрис. Вы участвуете в президентских выборах, соперничая с Владимиром Путиным. Что вас вдохновило на это, на такую перемену?

КСЕНИЯ СОБЧАК: Во-первых, я занимаюсь политической журналистикой в России уже более десяти лет. Я не знаю, кто придумал это сравнение с Пэрис Хилтон, но ко мне это не имеет никакого отношения.
 
На мой взгляд, пресса здесь должна внимательнее относиться к своим заявлениям. Я хочу сказать, что являюсь политической фигурой в России более десяти лет. Я пишу большие статьи на политическую тематику, я работаю политическим журналистом, я делаю репортажи об очень важных аспектах российской жизни.
 
Именно в таком качестве меня воспринимают люди в России, а не в качестве звезды шоу-бизнеса. Это было 20 лет назад.
 
Наш президент, как и вы, вышел из мира реалити-шоу.
 
КСЕНИЯ СОБЧАК: Но сейчас я не представляю мир реалити-шоу. Я участвую в политической жизни более десяти лет.
 
Несомненно. Вы планируете встретиться с президентом на этой неделе, возможно, во время молитвенного завтрака. Вы попросите у него совета?
 
КСЕНИЯ СОБЧАК: Мне не нужны советы президента. Я сама поделюсь с ним советами.
 
Ясно. Большое спасибо.            
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источник
TMZ США Северная Америка
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