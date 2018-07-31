T-Online: Россия не потянула серийное производство «чудо-оружия» Новый российский «супертанк» так и не поступит в серийное производство, пишет T-Online. Каждая «Армата» по-прежнему стоит чуть ли не €5 млн, а это «слишком много для измотанного бюджета России», подчёркивает журналист немецкого новостного портала. 31 июля 2018 T-Online

T-Online: Маккейн нашёл способ защитить НАТО от Трампа Американский сенатор Джон Маккейн вознамерился во что бы то ни стало защитить Североатлантический альянс от нынешнего главы Белого дома, сообщает T-online. На днях «ярый противник» Дональда Трампа представил законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединённых Штатов из НАТО без одобрения сената США, поясняет немецкий новостной портал. 30 июля 2018 T-Online

Немецкий политик: Россию пора вернуть в G8 и на время забыть о Крыме Россию необходимо вернуть в G8, несмотря на «аннексию Крыма», заявил бывший лидер Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. По словам политика, «крымскую проблему, обременяющую все переговоры», следует «временно отложить», чтобы обсудить другие темы. 7 июня 2018 T-Online

Немецкий политик: безопасность в Европе возможна только при взаимопонимании с Россией Берлину следует стремиться к активному диалогу с Москвой, так как безопасность в Европе возможна только в условиях взаимопонимания с Россией, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Как сообщает T-Online, ранее премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к «постепенному и взаимному снятию санкций». 26 апреля 2018 T-Online

Немецкий историк: Западу бы радоваться, что у власти Путин, — он хотя бы предсказуем Владимир Путин — прагматик, а не авантюрист, заявил в интервью T-Online немецкий историк Йорг Баберовски. По его словам, глава Кремля предсказуем и «играет» только тогда, когда может выиграть, и ради одной миссии свою страну «на кон не поставит». На Западе просто не хотят понять, что при всех альтернативах россияне проголосуют за стабильность, убеждён профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски. 27 февраля 2018 T-Online

T-online: Россия и США создадут лунный плацдарм для колонизации Марса Россия и США собираются объединить свои усилия для создания окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway, пишет T-online. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, выступая на Международном конгрессе астронавтики в Австралии. По его словам, вывод первых модулей возможен уже в 2024—2026 годах. 27 сентября 2017 T-Online

T-online: Горбачёв призвал Путина и Трампа начать разрядку с разговора «Мировая гонка вооружений ускоряется» и некоторые страны даже подумывают о применении ядерных бомб, поделился своими опасениями бывший президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, главам Кремля и Вашингтона нужно провести полноценную встречу, ведь то, что она так и не состоялась, «это просто ненормально». 20 сентября 2017 T-Online

Экс-футболист сборной Германии: Путин не позволит хулиганам испортить Кубок конфедераций Немецким фанатам нечего опасаться, отправляясь на Кубок конфедераций в Россию, заявил в интервью T-online бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи. По его словам, глава Кремля Владимир Путин обязательно проследит за тем, чтобы проблем не возникло. Экс-футболист убеждён, что «Россия покажет себя с лучшей стороны», а турнир будет организован «на высоком уровне». 7 июня 2017 T-Online

T-online: 75% кибератак на Германию осуществляются из России Из четырёх кибератак на инфраструктуры в ФРГ три осуществляются с использованием российских серверов, сообщает T-online со ссылкой на результаты расследования компании F-Secure. На втором месте с большим отставанием следует Китай (7,5%), потом Франция, Вьетнам и США (у каждой страны по 3%), отмечает издание. 28 марта 2017 T-Online

T-online: Трамп ждёт от Меркель «инструкцию по эксплуатации России» На следующей неделе Ангелу Меркель ожидают с визитом в Вашингтоне, сообщает T-online. Президент США Дональд Трамп намерен получить от канцлера Германии «инструкцию по эксплуатации России» и узнать, как же «устроен Путин», отмечает немецкий новостной портал. 11 марта 2017 T-Online