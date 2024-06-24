T-Online: даже если Украина получит F-16, то пилотов для них не хватит

14:07
Подоляк: в Крыму не может быть никаких признаков мирной жизни
Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, после удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.
14:06
Грушко: российская экономика «справится и уже справилась» с санкциями ЕС
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, заявил, что российская экономика «справится и уже справилась» с ограничениями Евросоюза.
14:01
IBF сняла санкции с российских боксёров
Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сообщил, что Международная боксёрская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса.
13:58
Захарова: Москва разработала ответные меры на запрет ЕС доступа к ряду СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва разработала ответные меры на запрет ЕС доступа к ряду российских СМИ.
13:54
Двое пострадавших в Севастополе детей находятся в крайне тяжёлом состоянии
Двое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на пляже в Севастополе, находятся в крайне тяжёлом состоянии.
13:53
Глава ФЕОР Борода рассказал об уничтоженных свитках Торы в синагоге Дербента
Президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода рассказал RT о свитках Торы, которые были уничтожены в Дербенте.
13:52
Песков: решений закрывать туристический сезон в Крыму после атаки не принималось
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никаких решений закрывать туристический сезон в Крыму после украинской атаки на Севастополь с применением американских ракет не принималось.
13:51
Галлямов написал открытое письмо президенту МОК Баху
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
13:41
Карпов: «Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернётся в Россию
Нападающий Квинси Промес продолжит карьеру в московском «Спартаке» после возвращения из ОАЭ.
13:38
Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров ранее уже был осуждён
Гаджимурад Кагиров, который, возможно, был среди совершивших теракт в Дагестане, ранее уже был осуждён за агрессивное поведение.
13:34
Мурашко: 14 пострадавших при обстреле Севастополя находятся в тяжёлом состоянии
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, которые пострадали при обстреле Севастополя, находятся в тяжёлом состоянии.
13:31
Бойцы Южной группировки ВС России уничтожили семь полевых складов боеприпасов
В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки уничтожили семь полевых складов боеприпасов.
13:28
Тарасова назвала Дмитриеву лучшим спортивным телекомментатором
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть экс-теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой.
13:26
В Минобороны сообщили, что за сутки ПВО сбили 176 украинских беспилотников
В Минобороны России сообщили, что за сутки ПВО сбили 176 украинских беспилотников и шесть американских ракет ATACMS.
13:23
ЕС ввёл санкции против Полины Гагариной, SHAMAN и Ивана Охлобыстина
Евросоюз ввёл санкции против певицы Полины Гагариной, музыканта SHAMAN и актёра Ивана Охлобыстина.
13:21
ВС России поразили крупный логистический центр ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили крупный логистический центр ВСУ.
13:16
Бакаев проходит медосмотр с «Зенитом»
Нападающий Зелимхан Бакаев, выступавший в прошлом сезоне за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды, проходит медицинское обследование вместе с «Зенитом».
13:16
ЕС ввёл санкции против главкома ВМФ России Александра Моисеева
Европейский союз ввёл санкции против главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева.
13:14
RT: один из ликвидированных в Дербенте террористов — 28-летний боец ММА Кагиров
Один из ликвидированных в Дербенте террористов — 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров. Об этом RT cообщил источник.
13:09
Пять человек пострадали при обстреле города Грайворон в Белгородской области
В результате обстрела города Грайворон в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
13:07
Никто из родных и близких сотрудников «Динамо» Махачкала не пострадал в теракте в Дагестане
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что среди жертв теракта в Дагестане нет родных и близких сотрудников клуба.
13:06
Политолог Михайлов рассказал о схожести терактов в Дагестане и в «Крокусе»
Политолог Евгений Михайлов рассказал RT о возможных параллелях между терактом в Дагестане и в московском «Крокус Сити Холле».
13:02
Жители Дербента после теракта несут цветы к памятнику трёх религий
Жители Дербента после теракта несут цветы к памятнику трёх религий — символу межконфессионального единства в Дагестане.
12:57
В Кремле не считают возможным возвращение к ситуации 2000-х из-за терактов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что из-за терактов в Дагестане существует вероятность возвращения страны к ситуации начала 2000-х годов.
12:57
Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале.
12:57
Развожаев: пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь предоставят выплаты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что выплаты пострадавшим в результате украинской атаки американскими ракетами АТACMS на Севастополь будут осуществлены.
12:53
Капелло: Испания наконец-то отказалась от скучной тики-таки и придумала что-то новое
Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
12:52
«Военная хроника» заявила о самолёте-разведчике НАТО в Чёрном море
«Военная хроника» заявила, что после удара ракетами ATACMS с кассетами по пляжу в Севастополе в Чёрное море снова прибыл самолёт-разведчик НАТО.
12:50
Против Моргенштерна могут возбудить уголовное дело
Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна* из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.
12:41
Антон Миранчук прошёл медосмотр вместе с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошёл медосмотр вместе с игроками команды, которые принимали участие в июньском сборе сборной России.
12:41
Посол США в Москве вызвана в МИД России из-за теракта в Севастополе
В Министерстве иностранных дел России заявили, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в здание российского МИД из-за украинской атаки на Севастополь американскими ракетами АТACMS.
12:39
МВД Абхазии установило личности семи участников перестрелки на границе с Россией
Личности всех семи участников перестрелки на границе Абхазии и России установлены, сообщили в абхазском МВД.
12:37
Центральный аппарат СК займётся расследованием терактов в Дагестане
Центральный аппарат Следственного комитета России займётся расследованием уголовного дела о терактах в Дагестане. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
12:35
Развожаев: в результате атаки ВСУ пострадали 153 человека и четверо погибли
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что итоговое число пострадавших в результате атаки украинцев американскими ракетами АТACMS на Севастополь составило 153, при этом четверо погибли.
12:34
Собослаи — о травме Варги: не знаю, почему врачи сразу не выбежали на поле
Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи высказался о работе медицинской бригады в инциденте с нападающим Барнабашем Варгой в матче третьего тура с командой Шотландии на чемпионате Европы.
12:30
Аналитик Абрамов: новые санкции ЕС не несут опасности для России
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил в беседе с RT, что ЕС «выбирал» новые санкции против России, опираясь на то, что может выдержать сама европейская экономика.
12:23
Песков: Путин получает данные о помощи пострадавшим в Крыму и Дагестане
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин продолжает получать сведения о помощи пострадавшим в Дагестане и Крыму.
12:21
Аналитик: ЕС повторил ранее введённые американцами санкции против СПГ-проектов
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT принятие Европейским союзом 14-го пакета антироссийских санкций. В частности, он включает ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты.
12:20
Источник: Промес в скором времени вернётся в Россию из ОАЭ
Нападающий «Спартака» Квинси Промес собирается вернуться в Россию после ареста в ОАЭ.
12:19
Песков заявил, что мирные предложения России по Украине остаются в силе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что мирные предложения России по урегулированию вопроса по Украине остаются в силе.
12:18
МВД опубликовало список полицейских, погибших при атаке террористов в Дагестане
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала список полицейских, погибших при атаке террористов в Дагестане.
12:14
Песков назвал варварской ракетную атаку ВСУ на Крым
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал варварской украинскую ракетную атаку на Крым с применением американских ракет АТACMS.
12:14
ЕС ограничит доступ к трём российским СМИ с 25 июня
С 25 июня Евросоюз ограничит доступ к трём российским СМИ — «РИА Новости», «Известиям» и «Российской газете».
12:10
Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут находиться на пляже в Севастополе
Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут находиться на пляже в Севастополе после атаки ВСУ. В настоящий момент специалисты занимаются прочёсыванием местности и обезвреживанием опасных предметов.
12:09
Сын Дмитриевой: в последние дни мама очень плохо себя чувствовала
Дмитрий Чуковский, сын легендарной теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой, высказался об уходе из жизни своей матери.
12:06
Минобороны предлагает реорганизовать объединённые командования военных округов
Министерство обороны России предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединённые стратегические командования округов реорганизовать в управления.
12:05
В Дагестане усилены меры безопасности в школах и лагерях после терактов
В школах, детских садах и лагерях Дагестана усилены меры безопасности. Об этом сообщили в Минобрнауки республики.
11:56
Борт МЧС доставит в Москву 11 пострадавших в Севастополе детей
Борт МЧС доставит в Москву 11 детей, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Севастополе.
11:55
Губерниев: многим нашим «бесхребетным» пловцам нужно брать пример с Ефимовой
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
11:54
В кабмине одобрили освобождение от наказания за мятеж в случае отказа от участия
В российском кабмине одобрили инициативу о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооружённый мятеж за отказ участия в нём.