T-Online: даже если Украина получит F-16, то пилотов для них не хватит

Запад, вероятно, всё же поставит на Украину истребители F-16, но летать на них будет некому, так как подготовка пилотов затянулась. Немецкий портал T-Online сообщает, что тренировочный центр США перегружен и украинским пилотам не хватает мест для обучения. Не лучше ситуация и в Дании и Румынии. Таким образом, лишь каждый третий поставленный Западом истребитель получит пилота.

Украина должна уже в ближайшее время получить 60 истребителей F-16, но Киев столкнулся с проблемой. «Западные союзники пообещали 60 самолётов, но подготовлено пока что лишь от 15 до 20 пилотов», — сообщает немецкий информационный портал T-Online. Ответственность за такое развитие событий несут США. «Учебный центр в Тусконе, США, достиг предела своих возможностей», так как он должен обучать пилотов для F-16 сразу для нескольких стран.

Эрин Ханниган, отвечающая за контакты с общественностью в американской национальной гвардии, подтвердила, что 162-я эскадрилья может ежегодно обучать 30 иностранных пилотов. По её словам, увеличить это число «невозможно». «Теперь возникает вопрос: знали ли США, сколько пилотов они смогут на самом деле подготовить, когда обещали учебные мощности?», — спрашивает немецкий портал.

T-Online указывает, что к этому добавляется и то, что Румыния и Дания тоже «не могут принять больше пилотов в свою программу». Более того, Дания даже закрывает программу обучения пилотов F-16, так как переходит на F-35. Со ссылкой на украинскую прессу T-Online пишет, что именно проблемы с нехваткой мест в программах обучения пилотов F-16, могут стоять за «сделкой с Францией» по поставке истребителей Mirage-2000.