Newsweek: запаздывающие F-16 не помогут ВСУ сдержать российское наступление

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Такер Карлсон признал, что Путин во многом интереснее Байдена Tucker Carlson Network
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Politico: покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков Politico
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На Украине всё решится в ближайшие месяцы — New York Times New York Times
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«Какой-то сюр» — Daily Mail о киевском перфомансе гитариста Блинкена Daily Mail
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Полковник ВВС США в отставке уверен: ВСУ отступают из-за задержек с американской помощью CNN
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Le Figaro: Грузия стала новой ареной для противостояния России и Запада Le Figaro
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Europe 1: «эта неделя решающая» — Киев стоит перед дилеммой Europe 1
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Fox: демократы спаивают калифорнийских бомжей за счёт американских налогоплательщиков Fox News
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Польский подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям
Жители Западной Украины уже привыкли к боевым действиям, которые ведутся в стране, и воспринимают их как обыденность. Об этом заявил польский подполковник Пётр Левандовский.
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Подмосковные медики дали советы по составлению аптечки для дачника
В Химкинской областной больнице рассказали, что должно быть в аптечке у дачника.
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Случевского назначили на пост гендиректора «Магнита»
Евгений Случевский стал новым гендиректором российского ретейлера «Магнит».
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ЦСКА и «Зенит» не забили голов в первом тайме финала Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА и «Зенит» играют вничью после первого тайма в матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
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В МО Британии заявили об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину.
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Синоптик Шувалов усомнился во влиянии солнечной активности на погоду
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что солнечная активность слабо влияет на погоду.
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Голкипер ЦСКА Шайхутдинов заменил Торопа после столкновения с защитником «Зенита» Алипом
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил повреждение и не смог продолжить матч Пути РПЛ с «Зенитом».
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Челябинские строители помогли восстановить здание соцфонда в ДНР
В Волновахе открыли отделение соцфонда и службы занятости. Здание отремонтировали челябинские строители.
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Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
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Мужчина с ножом напал на прохожих в Швейцарии
Мужчина с ножом напал на прохожих в городе Цофинген (кантон Аргау, Швейцария), пишет AFP со ссылкой на местную полицию.
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В Подмосковье начались первые в 2024 году программы по переподготовке для женщин в декрете
В Московской области начались первые в 2024 году программы по повышению квалификации и переподготовке женщин в декрете.
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Онищенко заявил о пользе физических упражнений при подготовке к ЕГЭ
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.
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Кински: в Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»
Экс-вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался о достижениях главного тренера Марцела Лички в «Динамо».
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Беспилотник ВСУ атаковал строителей в Курской области
Вооружённые силы Украины совершили атаку с применением беспилотного летательного аппарата на бригаду строителей, занимавшихся восстановлением домов в селе Весёлом Курской области.
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Онищенко дал советы родителям по организации отдыха детей в лагере
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как организовать отдых детей в лагере.
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Дембеле пошутил о будущем клубе Мбаппе
Полузащитник ПСЖ Усман Дембеле высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.
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Пищевой технолог Морозова высказалась о качестве магазинного творога
Пищевой технолог Эльвира Морозова высказалась о качестве магазинного творога.
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СМИ: операция премьера Фицо прошла успешно
Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо прошла успешно.
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Зиньковский: Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал своё отсутствие в основном составе.
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Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.
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Власти Словакии: состояние Фицо серьёзное, операция затягивается
Операция, которую проводят пострадавшему в результате покушения премьер-министру Словакии Роберту Фицо, затягивается. Его состояние серьёзное.
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На Полтавщине произошёл взрыв
В Миргородском районе Полтавской области Украины прогремел взрыв.
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Васильев назвал возможное отстранение Хачанова от ОИ-2024 абсурдом
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о ситуации вокруг теннисиста Карена Хачанова.
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Токаев назвал покушение на премьера Словакии Фицо подлым терактом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал подлым терактом покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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В «Енисее» прокомментировали информацию о драке футболистов
Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев высказался об информации касательно драки футболистов с семьёй в Красноярске.
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Трамп и Байден согласились принять участие в дебатах
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп согласились поучаствовать ещё в одном раунде предвыборных дебатов.
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Источник: футболисты «Енисея» устроили драку в Красноярске
Футболисты «Енисея» стали участниками потасовки на базе отдыха в Красноярске.
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Экс-судья Шмидт: причиной покушения на Фицо могла стать его позиция по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ставший целью покушения в Гандлове, мог пострадать из-за своей позиции в отношении возможного задействования сил НАТО в конфликте на Украине.
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Захарова: Россия решительно осуждает покушение на Фицо
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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Костомаров заявил, что хотел бы испробовать искусственный интеллект на себе
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что испытал бы на себе искусственный интеллект.
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Медики не могут остановить кровотечение у премьера Словакии после покушения
Медики не могут остановить кровотечение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, открывшееся в результате ранения.
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США ввели санкции против учебного центра МВД России и двух компаний в Никарагуа
Учебный центр Министерства внутренних дел России и две золотодобывающие компании, находящиеся в Никарагуа, подпали под санкции США.
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В Москве рассказали о благоустройстве территории у станции «Тютчевская»
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Тютчевская».
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Вратарь ЦСКА Акинфеев остался в запасе на ответный матч Кубка России с «Зенитом»
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на финальный матч Пути РПЛ Кубка России.
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В муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о режиме ЧС в муниципалитетах региона из-за заморозков, которые негативно отразились на сельхозсфере.
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Рядом со станцией метро «Молодёжная» появится деловой центр
Столичные власти одобрили план строительства административно-делового центра на западе Москвы, проект будет реализован за счёт частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.
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Байден — о покушении на Фицо: США готовы оказать помощь властям Словакии
Соединённые Штаты готовы оказать помощь властям Словакии в связи с покушением на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом заявил президент США Джо Байден.
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Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей Рублёво-Архангельской линии
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублёво-Архангельской линии метро.
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Теннисист Руне объяснил своё поражение на «Мастерсе» в Риме «недостатком еды и воды»
12-я ракетка мира Хольгер Руне высказался о своём проигрыше аргентинцу Себастьяну Баэсу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме.
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Экс-шеф протокола Кремля — о покушении на Фицо: охрана могла недожать
Премьер-министр Словакии 15 мая получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения. О возможных причинах произошедшего высказался начальник службы протокола президентов Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
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Кафанов: Латышонок будет кандидатом в сборную России в предстоящем сборе
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Балтики» Евгений Латышонок будет кандидатом на вызов в национальную команду.
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Выплаты к юбилею свадьбы получили 28 тысяч семей Подмосковья
В Московской области более 28 тыс. семей получили выплаты к 50-летию свадьбы.
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Онкоскрининг в Подмосковье с начала года сделали более 26 тысяч жителей
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о более 26 тыс. жителях региона, которые прошли онкоскрининг с начала 2024 года.
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В Москве расширили программу поддержки предприятий-инноваторов
В правительстве Москвы заявили о расширении программы поддержки предприятий-инноваторов.
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В метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры
Выставка, посвящённая деятелям культуры и искусства, открылась в столичном метрополитене, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тысяч семей
В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о 4,9 тыс. столичных семей, воспользовавшихся с начала 2024 года бесплатной помощью при переезде в рамках программы реновации.
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Актриса Уколова рассказала о сериале «Дядя Лёша»
Актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.
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Ольга Будина рассказала о начале своей карьеры в кино
Актриса Ольга Будина рассказала, как началась её карьера в кино.
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Россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток
У российских туристов вырос интерес к железнодорожным путешествиям на Дальний Восток и Урал.
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Большинство россиян хотели бы перейти на удалёнку на лето
Согласно новому исследованию, большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.