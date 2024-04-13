Le Figaro: Франция обучает украинцев пилотированию истребителей

Украинские пилоты проходят подготовку к полёту на истребителях на юге Франции, сообщает Le Figaro со ссылкой на министра обороны страны. После завершения программы они с разрешения США пройдут обучение на F-16, поставки которых ожидает Украина.

На юге Франции проходят обучение десяток украинских пилотов, которые смогут управлять F-16, пишет Le Figaro. Пока Киев только ожидает поставки американских истребителей.

В интервью Ouest-France министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что речь идёт о многопрофильной подготовке на военных самолётах Alpha Jet франко-немецкого производства, которые позволяют получить навыки для пилотирования истребителей.

По информации источника в военном ведомстве, после нескольких месяцев углублённой подготовки пилоты с разрешения США пройдут обучение для полётов на F-16 в одной из стран-союзников, у которой они стоят на вооружении.