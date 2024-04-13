Le Figaro: Франция обучает украинцев пилотированию истребителей
На юге Франции проходят обучение десяток украинских пилотов, которые смогут управлять F-16, пишет Le Figaro. Пока Киев только ожидает поставки американских истребителей.
На юге Франции проходят обучение десяток украинских пилотов, которые смогут управлять F-16, пишет Le Figaro. Пока Киев только ожидает поставки американских истребителей.
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Дезинфекция первых трёх улиц, попавших в зону паводка и освободившихся от воды, прошла в Орске.
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