Daily Telegraph: «уже не актуальны» — в Киеве считают, что F-16 опоздали на фронт

Летом ВСУ должны получить первую партию истребителей F-16. Но в украинской армии существует мнение, что эти самолёты американского производства прибывают слишком поздно и уже не повлияют на ход конфликта, пишет The Daily Telegraph.

В июле Украина должна получить первую партию истребителей американского производства F-16. Но некоторые представители ВСУ настаивают, что, вопреки ожиданиям западных военных аналитиков, эти самолёты уже не изменят ситуацию на поле боя, пишет The Daily Telegraph.

«Часто мы просто не получаем системы вооружений в тот момент, когда они нам нужны. Они приходят, когда они уже не актуальны», — посетовал в недавнем интервью высокопоставленный украинский военный. «Каждому оружию — своё время. F-16 были необходимы в 2023 году. Они не подойдут для 2024 года», — добавил он.

Российские войска наступают почти на всей обширной линии фронта, пользуясь нехваткой боеприпасов у ВСУ. На фоне сложившейся ситуации Киев всё настойчивее выпрашивает у союзников не самолёты, а «более традиционные вооружения», включая перехватчики ПВО, артиллерийские гаубицы и снаряды, обращает внимание The Daily Telegraph.