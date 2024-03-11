WP: планирующие авиабомбы резко повысили эффективность российских ВВС

Широкое использование Россией планирующих авиабомб резко повысило эффективность её ВВС в украинском конфликте, пишет The Washington Post. Наряду с беспилотниками, ракетами и артиллерией, эти авиабомбы добавили новую разрушительную огневую мощь военным усилиям Москвы, о чём свидетельствует недавнее взятие Авдеевки.
Российские ВВС резко повысили свою эффективность в конфликте на Украине благодаря более широкому использованию «планирующих бомб», что поспособствовало недавним успехам Москвы на поле боя, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение западных экспертов.
Эти авиабомбы советских времён, которые имеются у России в большом количестве, были оснащены крыльями и системами наведения, чтобы летать на большие расстояния и поражать цели с определённой точностью, что позволяет российским самолётам, которые их выпускают, действовать вдали от украинских зенитных систем.
Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией, планирующие авиабомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российским военным усилиям, о чём свидетельствует недавнее взятие Авдеевки — первая крупная победа России почти за год.
По словам украинцев, самым эффективным ответом на эту всё более масштабную российскую угрозу могли бы стать американские истребители F-16, о которых мечтает Киев. Однако получить их Украина сможет ещё не скоро.
Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге. Мужчина попал под колёса двигавшегося следом автомобиля, когда столкнулся с внезапно открывшейся дверью припаркованной рядом иномарки.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что свыше 20 столичных компаний участвует в 15-й Международной выставке тканей и текстиля «Интерткань-2024. Весна» в Москве. Выставка проходит с 11 по 13 марта.
Посол Евросоюза в России Ролан Гаралаг сообщил, что европейские дипломаты после отказа от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не получали от Российской Федерации сигналов о том, что им придётся уехать из страны.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины о планах провести серьёзную военную операцию в Крыму.
Клинический психолог Майя Тум рассказала, что чувство усталости, которое человек ощущает после полноценного отдыха или сразу после утреннего пробуждения, может свидетельствовать о наличии синдрома хронической усталости (СХУ).
Авария произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали семь человек.
Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал в беседе с RT о разработке инициативы, благодаря которой автомобили пожарной службы и службы скорой медицинской помощи получат право в случае крайней необходимости таранить мешающие проезду машины.