WP: планирующие авиабомбы резко повысили эффективность российских ВВС

Широкое использование Россией планирующих авиабомб резко повысило эффективность её ВВС в украинском конфликте, пишет The Washington Post. Наряду с беспилотниками, ракетами и артиллерией, эти авиабомбы добавили новую разрушительную огневую мощь военным усилиям Москвы, о чём свидетельствует недавнее взятие Авдеевки.

Российские ВВС резко повысили свою эффективность в конфликте на Украине благодаря более широкому использованию «планирующих бомб», что поспособствовало недавним успехам Москвы на поле боя, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение западных экспертов.

Эти авиабомбы советских времён, которые имеются у России в большом количестве, были оснащены крыльями и системами наведения, чтобы летать на большие расстояния и поражать цели с определённой точностью, что позволяет российским самолётам, которые их выпускают, действовать вдали от украинских зенитных систем.

Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией, планирующие авиабомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российским военным усилиям, о чём свидетельствует недавнее взятие Авдеевки — первая крупная победа России почти за год.

По словам украинцев, самым эффективным ответом на эту всё более масштабную российскую угрозу могли бы стать американские истребители F-16, о которых мечтает Киев. Однако получить их Украина сможет ещё не скоро.