CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 «ровняют с землёй» украинскую оборону и наносят огромные потери ВСУ

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19:10 Булыкин: «Локомотив» штормит, но игра с «Сочи» была хорошей Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничьей столичного клуба с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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18:27 Военкор RT показал работу одного из подразделений спецназа России Военкор RT Александр Яремчук показал работу одного из российских подразделений спецназа: российские операторы дронов на Авдеевском направлении поблагодарили телеканал за предоставленный дрон-детектор «Булат».

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