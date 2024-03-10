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CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 «ровняют с землёй» украинскую оборону и наносят огромные потери ВСУ

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские авиабомбы ФАБ-1500 уничтожают украинскую оборону, приводя к огромным потерям в рядах ВСУ, сообщает CNN. Кроме того, это оружие оказывает мощное давление на боевой дух украинских военных, говорится в статье.
CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 «ровняют с землёй» украинскую оборону и наносят огромные потери ВСУ
AP

Россия начала использовать мощные авиационные бомбы ФАБ-1500, которые «ровняют с землёй» украинские линии обороны, приводят к огромным потерям в ВСУ и меняют баланс на линии фронта, пишет CNN.

Москве удалось этого добиться, превратив базовое оружие советских времён в планирующую бомбу, способную образовать воронку диаметром 15 метров.

Эти авиабомбы весят 1,5 т и выпускаются с истребителей с расстояния примерно 60—70 км, вне досягаемости многих украинских систем ПВО.

Как отмечает CNN, недавние видео из зоны боевых действий недалеко от Донецка продемонстрировали огромную силу этих бомб, когда они поражали тепловые электростанции, заводы и многоэтажки, откуда украинцы координировали свою оборону. Кроме того, как отмечается в статье, это вооружение также «оказывает огромное давление на боевой дух» ВСУ.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
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авиаудар авиация ПВО Россия спецоперация России на Украине Украина
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