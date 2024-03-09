France 24: Эрдоган надеется возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой

11:33
В Запорожье полиция нашла похищенную в Чехии в 2009 году машину
Полиция Запорожья обнаружила автомобиль марки Audi, похищенный в Чехии в 2009 году.
11:31
Беднар о Ничушкине: очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о возвращении Валерия Ничушкина на лёд после прохождения программы помощи.
11:28
Гладков: ВСУ сбросили боеприпас на частное жилое домовладение в селе Безымено
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на частное жилое домовладение в селе Безымено.
11:23
Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории француз Фрэнсис Нганну после поражения от экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.
11:21
Гладков: пострадавший при атаке БПЛА находится в реанимации
Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации.
11:12
Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу является большой ошибкой в истории страны.
11:09
Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172
Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что российский боец Биберт Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
11:04
Сербский футболист Зделар назвал братским матч со сборной России
Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар признался, что с воодушевлением воспринял новость о проведении товарищеского матча со сборной России по футболу.
11:03
Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.
10:55
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
10:55
Spiegel: Германия присоединится к морскому гуманитарному коридору для Газы
Германия примет участие в поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через морской коридор.
10:50
Синоптик Вильфанд предупредил о сильном понижении температуры на Волге
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.
10:47
Йеменские хуситы заявили об ударе по судну США в Аденском заливе
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.
10:46
Джошуа после победы над Нганну хочет получить титульный бой
Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа дал понять, что готов к титульному поединку.
10:46
Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО
Бывший советник экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал ему посеять хаос в «более враждебной» США организации — ООН, — а не в Североатлантическом альянсе.
10:33
Синоптик Вильфанд: в горах Краснодарского края и Северного Кавказа лавиноопасность
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о повышенной лавиноопасности в некоторых регионах России.
10:32
Биатлонист Логинов стал вторым на Сахалинском лыжном марафоне
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов завоевал серебряную медаль Сахалинского лыжного марафона.
10:31
«Политика»: Германия готовится к вооружённому конфликту
Германия активно готовится к полномасштабному вооружённому конфликту, пишет сербское издание «Политика».
10:21
Инфраструктура Таганрога не получила повреждений после атаки БПЛА
Городская инфраструктура в Таганроге Ростовской области не получила повреждений после ночной атаки украинских БПЛА.
10:17
Россиянка Павлюченкова сыграет с украинкой Костюк в третьем круге турнира в США
Украинка Марта Костюк нанесла поражение Маи Хонтаме из Японии во втором круге представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
10:14
Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу
Бывший начальник пограничного патруля Соединённых Штатов, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло заявил, что выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе с посланием является большой ложью.
10:07
Отопление подали в пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре
Отопление от мобильных котельных установок подали в пять многоквартирных домов в Шагонаре в Республике Тыва после аварии на ТЭЦ.
10:07
«Торонто» обменял 21-летнего Овчинникова в «Миннесоту»
Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Дмитрий Овчинников продолжит карьеру в «Миннесота Уайлд».
09:58
Сэм Альтман вернётся в совет директоров компании OpenAI
Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, вернётся в состав совета директоров компании.
09:57
Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не сможет защитить титул победительницы представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
09:50
Власти Волгоградской области: в результате атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал
В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области никто не пострадал.
09:45
Мишустин отметил вклад Росздравнадзора в предоставлении гражданам медпомощи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с 20-летием образования ведомства.
09:43
«Лейкерс» обыграл «Милуоки» в НБА, Расселл набрал 44 очка
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:42
Синоптик Вильфанд: в Москву с 9 марта вернётся январская погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву с субботы, 9 марта, вернётся погода, соответствующая январским показателям.
09:33
В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву Херсоне.
09:30
Forbes: ВСУ не нашли применения танкам М-55С, которые превосходят Leopard
Вооружённые силы Украины до сих пор не нашли применения словенским М-55С, несмотря на то что они по ряду показателей превосходят танки Leopard немецкого производства.
09:26
Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» победить «Сиэтл» в НХЛ
«Виннипег Джетс» в гостях нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:22
ВС России отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении
Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.
09:13
Глава МИД Польши: отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым.
09:11
Хачанов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Карен Хачанов не смог оформить выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
09:10
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека
Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
09:04
Власти Киева заявили о возгорании на предприятии в Днепропетровской области
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось предприятие.
08:58
Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну
Соединённым Штатам необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну.
08:58
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
08:56
Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации
«Колорадо Эвеланш» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:54
Поликлиника в Курске, на которую упали обломки БПЛА, остановила приём пациентов
Поликлиника в Курске, на которую упали обломки сбитого украинского беспилотника, сообщила о приостановке приёма пациентов в субботу, 9 марта.
08:45
Площадь пожара в Приморье выросла до 950 га
Площадь природного пожара в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья возросла с 200 до 950 га.
08:44
Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Анна Калинская оформила выход в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
08:41
Экс-госсекретарь США Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео не исключил возможности возвращения в администрацию бывшего американского лидера Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в США.
08:32
Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили
Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One отложили.
08:30
Кудерметова пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в США
Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
08:24
Число погибших при крушении вертолёта в Техасе возросло до трёх
Число погибших в результате крушения вертолёта пограничного патруля в американском штате Техас возросло до трёх.
08:20
Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO
Новозеландский боксёр Джозеф Паркер нанёс поражение китайцу Чжан Чжилэю.
08:14
Кулемзин сообщил о повреждении дома в Куйбышевском районе Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.
08:10
Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).