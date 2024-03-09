France 24: Эрдоган надеется возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой

Турция готова провести новый мирный саммит между Россией и Украиной, заявил на встрече с Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет France 24. С начала конфликта он выступает в роли посредника между сторонами, чтобы добиться перемирия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести при необходимости саммит между Россией и Украиной, пишет France 24. Во время встречи с Зеленским в Стамбуле он подчеркнул, что его страна продолжит добиваться окончания войны и наступления справедливого мира по условиям переговоров.

С начала СВО Турция — член НАТО — пытается поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. Эрдоган выступает в роли посредника между враждующими сторонами. В первую неделю конфликта в Турции прошли мирные переговоры, которые, однако, не привели к нужному результату.

В начале марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что Россия и Украина «достигли предела в том, что могут получить военными действиями». Он выступил за возобновление диалога между странами для мирного урегулирования конфликта.