Hürriyet: Турция верит в искреннее стремление России к миру на Украине и продолжит способствовать его достижению

Хотя усилия по достижению мира между Россией и Украиной до сих пор терпели провал, Турция не намерена сдаваться, пишет Hürriyet Daily News. По словам президента Эрдогана, стремление главы Кремля к миру на Украине «искренне», и Турция продолжит делать всё необходимое для его достижения, несмотря на проблемы и препятствия со стороны западного мира.

Несмотря на проблемы и препятствия со стороны западного мира, Турция продолжит свои усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, пообещал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он также подчеркнул, что Анкара будет использовать свои дипломатические средства для достижения этой цели, пишет Hürriyet Daily News.

«Мы не собираемся отказываться от усилий по достижению мира. Мы будем продолжать делать всё необходимое для достижения мира [между Россией и Украиной]», — сказал Эрдоган группе журналистов по возвращении из Египта 15 февраля.

Отвечая на вопрос о недавнем заявлении президента России Владимира Путина о том, что переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Турции в 2022 году были приостановлены из-за вмешательства Запада, Эрдоган поддержал позицию российского лидера и назвал её «искренней».

«Я должен прямо сказать, что в заявлениях господина Путина есть искренность. Мы предприняли все возможные искренние шаги в рамках этих переговоров, получивших название Стамбульского процесса», — сказал он. К сожалению, эти усилия остались тщетными. «Но мы не можем сдаться только потому, что не смогли добиться желаемых результатов», — подчеркнул Эрдоган.

Он также заявил, что Турция готова начать новый процесс, если обе стороны будут готовы к этому, как это было при реализации «зерновой инициативы» в середине 2022 года. «Мы с самого начала говорили, что справедливый мир намного лучше войны, и мы предпринимаем все шаги в соответствии с этим пониманием. Пока мы стремимся к миру, мы обязательно найдём способ», — добавил президент.