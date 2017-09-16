Клинтон: «диктаторы» вроде Путина играют Трампом, чтобы подорвать авторитет США Президент США Дональд Трамп «помогает» таким людям, как Ким Чен Ын и Владимир Путин, поскольку в своих выступлениях он зачастую не говорит о них и о той угрозе, которую они собой представляют, заявила в интервью PBS экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон. По её мнению, эти «диктаторы» играют американским лидером, чтобы подорвать авторитет его страны. 16 сентября 2017 PBS

PBS: госсекретарь США обвинил Россию в поставках оружия талибам То, что Россия поставляет оружие талибам, — это нарушение международных норм и норм Совбеза ООН, — с таким заявлением, как передаёт PBS, выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он подчеркнул, что США будут возражать против этого и призовут Москву обратить на это внимание. 23 августа 2017 PBS

PBS: выдворяя сотни дипломатов, Москва пытается помешать американской разведке По мнению корреспондента PBS, российский ответ на санкции Вашингтона — признак утраты надежд в Кремле на улучшение отношений с США. Вдобавок к этому, считает журналист, выдворяя «сотни и сотни дипломатов» Москва стремится «повлиять на возможности США проводить разведывательные операции в России». 29 июля 2017 PBS

Кондолиза Райс: демократическая Америка — это не путинская Россия, но диалог нужен Вмешательство России в ход выборов в США — враждебный акт, который заслуживает серьёзного наказания, заявила в эфире PBS бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс. Она также подчеркнула, что у США, с их системой сдержек и противовесов и свободной прессой, нет ничего общего с Россией, какой та стала при Путине. Тем не менее Райс признала необходимость диалога с Москвой ради сдерживания Северной Кореи и спасения Сирии. 14 мая 2017 PBS

Конгрессмен США: Буш, Обама, Трамп — перезагрузка с Россией обречена на провал В своё время Джордж Буш и Барак Обама предпринимали попытки сблизиться с российским лидером Владимиром Путиным. Ту же самую ошибку теперь совершает и новый глава Белого дома, заявил в интервью телеканалу PBS спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан. Американский конгрессмен сильно сомневается, что Дональду Трампу удастся перезагрузить отношения с Москвой. А всё потому, что «между Соединёнными Штатами и путинской Россией огромная разница», подчеркнул политик. 9 февраля 2017 PBS

PBS: Байден упомянул о «секретном ответе» на «российские кибератаки» В интервью телеканалу PBS вице-президент США Джо Байден сообщил о том, что Вашингтон ответил на «российские кибератаки» мерами, о которых неизвестно широкой общественности. Политик надеется, что эти меры так и останутся в секрете. 6 января 2017 PBS

Глава ЦРУ: при Трампе Россия и США получат шанс на сотрудничество В интервью телеканалу PBS директор ЦРУ Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений Вашингтона и Москвы. По его словам, при новой администрации у США появятся шансы помириться с Россией. 5 января 2017 PBS

Глава ЦРУ: в отличие от России США никогда бы не применили тактику выжженной земли Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью PBS, что в Сирии Россия использовала «тактику выжженной земли, которая привела к разрушениям и гибели тысяч невинных людей». При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не стали бы поступать таким образом ни в одном из военных конфликтов. 4 января 2017 PBS

Мария Шарапова: Меня хотели дисквалифицировать на 4 года Международная теннисная федерация (ITF) пыталась запретить российской теннисистке Марии Шараповой участвовать в соревнованиях в течение 4 лет и довольно пристрастно относилась к ее делу. Об этом сама спортсменка рассказала в интервью PBS. 5 октября 2016 PBS

Экс-глава ЦРУ призвал убивать русских в Сирии В эфире телеканала PBS экс-глава ЦРУ Майкл Морелл призвал «скрытно» убивать русских и иранцев в Сирии. По его мнению, это стало бы расплатой за действия Москвы и Тегерана на Ближнем Востоке. Бывший американский разведчик также отметил, что хотел бы «разбомбить посреди ночи» те военные объекты, благодаря которым Асад остается у власти. 10 августа 2016 PBS