PBS: «сначала Америка, потом Украина» — член конгресса объяснила нежелание республиканцев одобрить закон о финансировании Киева

Член конгресса США от Республиканской партии Бэт Вэн Дайн заявила в интервью PBS, что приоритетом для американцев является безопасность их собственной границы, а не Украины. По этой причине республиканцы в конгрессе не будут торопиться с принятием законов о финансировании Киева и сосредоточатся на миграционном законодательстве, пояснила она.

БЭТ ВЭН ДАЙН, член конгресса США от Республиканской партии: Я думаю, если бы мы были заинтересованы в помощи Украине, мы бы сделали это в начале войны, вместо того чтобы ждать так долго.





Да, об этом нужно беспокоиться. Но наша главная забота сейчас — убедиться, что мы разработали хороший закон, крепкий закон, закон, который не загонит нас ещё больше в долги, закон, в котором приоритет отдаётся тому, что сейчас важно для большинства американцев, а именно границе.



Поэтому мы хотим быть уверены, что в результате любых наших действий мы обеспечиваем безопасность не только Украины, но и Америки. И когда мы видим катастрофу, которая происходит в последние три года на нашей границе, мы должны сделать эту проблему приоритетом. Мы слышим это от американцев по всей стране.



Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.