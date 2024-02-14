Sky News: Трамп лишил Украину помощи ради сведения счётов с Байденом

Законопроект о финансировании Киева, одобренный сенатом США, может не пройти через палату представителей из-за влияния Дональда Трампа на конгрессменов, предупреждает Sky News. Как передаёт издание, Трамп вынудил республиканцев отказаться от сделки по одобрению помощи Киеву в обмен на безопасность границы США, опасаясь, что решение проблемы станет заслугой Байдена.
Законопроект о финансировании Киева, одобренный сенатом США, может не пройти через палату представителей конгресса, предупреждает Sky News. Эта ситуация, по мнению издания, говорит о том, насколько сильно Дональд Трамп уже определяет глобальную геополитику, а также свидетельствует о царящем в американской политике хаосе.
В прошлом году республиканцы, озабоченные миграционной политикой Байдена и положением на южной границе США, решили обусловить свою поддержу Украине, Израилю и Тайваню ужесточением иммиграционного законодательства в стране.
В результате демократы во главе с Джо Байденом представили самый консервативный в истории США законопроект об охране южной границы, однако в дело вмешался Дональд Трамп и призвал своих соратников по партии отвергнуть сделку, инициаторами которой выступили они сами. Более того, благодаря своему мощному влиянию в нижней палате конгресса Трампу удалось заблокировать и сам законопроект об охране границы.
Как отмечает Sky News, Трамп и его союзники, таким образом, признали, что хаос на южной границе США идёт ему на пользу: ведь если бы Байден решил проблему, это стало бы заслугой действующего президента. Как следствие, способность Украины защищаться и безопасность южной границы США стали жертвами политики, сетует издание.
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