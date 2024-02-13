Сенатор Рэнд Пол: проект сената о помощи Киеву ставит Украину превыше Америки — и палата представителей его не пропустит

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в ходе обсуждения в итоге принятого сенатом законопроекта об укреплении границы и выделении помощи Украине предсказал, что палата представителей не станет его рассматривать. В своём выступлении, заключительный фрагмент которого публикует Judging Freedom, Пол подчеркнул, что инициатива сената следует принципу «первым делом Украина», и предупредил, что это не устраивает ни республиканцев в нижней палате конгресса, ни американский народ.

РЭНД ПОЛ, член сената США от штата Кентукки (Республиканская партия): Лично я считаю, что американский народ выступает против данного законопроекта. Я считаю, что наши граждане против идеи о том, что первым делом идёт Украина, а про Америку мы думаем в последнюю очередь. И по моей оценке, этот вопрос никуда не денется.

По моей оценке, палата представителей этот законопроект рассматривать не станет. По моей оценке, большая часть республиканцев в палате представителей придерживаются более консервативных взглядов, чем республиканцы в нашей палате. По моей оценке, этот спор ещё не окончен.





В ходе нашего обсуждения — а факт в том, что мы имели возможность тянуть время и обсуждать этот вопрос пять дней, даже пять с половиной, — спикер палаты представителей сказал своё слово. Не уверен, побудили ли его высказаться — хотя ранее он уже высказывался против этой инициативы, — но, как бы то ни было, сегодня спикер палаты представителей сказал своё слово, предупредив, что данный законопроект рассматривать не станет. Видите ли, в палате представителей составили пограничную реформу, которая бы реально всё изменила, которая учитывает, что на границе у нас разворачивается чрезвычайная ситуация.





Так что я голосую против этого законопроекта и буду голосовать против него в дальнейшем, потому что считаю, что он ставит Украину вперёд, а Америку — на последнее место.

Дата публикации 13 февраля 2024 года.