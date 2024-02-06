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Сенатор: защита границы США не требует финансирования Украины

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В интервью Fox News сенатор-республиканец Тим Скотт раскритиковал сделку, которая увязывает изменение миграционной политики с помощью Израилю и Украине. Он заявил, что поддержка этих стран должна рассматриваться по отдельности, и выразил уверенность, что у президента Байдена вполне хватает полномочий, чтобы решить пограничный кризис без одобрения конгресса.
Сенатор: защита границы США не требует финансирования Украины
AP

В интервью Fox News сенатор-республиканец Тим Скотт выступил категорически против голосования по сделке по границе, которую увязывают с помощью Израилю и Украине. «Нет, чёрт возьми!» — ответил политик на вопрос, поддержит ли он подобный законопроект.  

Скотт раскритиковал инициативу, назвав её «неудовлетворительной и ненужной». Он подчеркнул, что президент Байден уже обладает достаточными полномочиями, чтобы решить миграционный кризис без поддержки конгресса.
 
Кроме того, по признанию сенатора, его не устраивает то, что законопроект предусматривает одновременное финансирование Тель-Авива и Киева. Эти вопросы должны обсуждаться и решаться отдельно, подчеркнул Скотт.
 
«Мы собираемся потратить 60 миллиардов долларов на Украину, а нам уже нужна отчётность по ресурсам, которые мы уже тратим», — сказал он. «Мы совершаем критическую ошибку, используя кризис нашего союзника Израиля, чтобы вкладывать больше денег в Украину и уделять меньше реального внимания границе», — добавил сенатор.
 
«Я благодарен, что мы наконец-то заговорили о границе, но это неправильный разговор. Он должен идти отдельно. Мы должны починить и защитить нашу южную границу, а президент Соединённых Штатов может сделать это прямо сейчас», — отметил Скотт.
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источник
Fox News США Северная Америка
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