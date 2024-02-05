FA: Россия нагнала и перегнала Украину благодаря урокам, выученным на поле боя

Россия и Украина ведут битву, в которой ключевое значение имеет скорость адаптации, пишет Foreign Affairs. Россия нагнала и перегнала Украину по многим параметрам, в которых она на первых порах отставала, отмечает автор статьи. Так, она проявила способность систематизировать полученные уроки и передавать их военно-промышленному комплексу, который тут же их использует в своих разработках.

На протяжении всей войны Киев и Москва ведут адаптационную борьбу, пытаясь повысить свою военную эффективность, пишет Foreign Affairs. На ранних этапах Украина адаптировалась быстрее, но потом всё изменилось. Россия училась медленнее, но, когда она извлекает уроки, она способна систематизировать их и применять на практике благодаря своей крупной оборонной промышленности, отмечает автор статьи.



Чем дольше продлится эта война, тем лучше Россия сможет адаптироваться и создавать более эффективные, современные боевые силы, пишет издание. «Медленно, но верно Москва будет впитывать новые идеи с поля боя и соответствующим образом менять свою тактику», — пишет издание.



Так, Россия адаптировала свою структуру командования и управления. В итоге её подход стал более синхронизированным на всех направлениях. Изменились и методы ведения ближнего боя: сейчас элитные подразделения и обычные силы действуют сообща. Россия изменила и подход к обороне, построив настолько глубокие оборонительные линии, что Украине пришлось отправить своих военных в Польшу и другие европейские страны для подготовки контрнасупления. И всё равно это не помогло.



Российские военные стали лучше защищать свою технику, придумав особую броню в виде решётки, которая не даёт украинским снарядам добраться до самой машины. Хотя сначала это была импровизация, затем такую броню стали делать на предприятиях и оснащать ею экспортные версии своих вооружений. Россия обогнала Украину по количеству беспилотников и стала лучше их использовать. Вместе с этим она нарастила возможности по противодействию украинским БПЛА.



Украина с самого начала использовала высокоточное оружие. У неё не было выбора, учитывая диспропорцию в количестве арсеналов. Но с тех пор и Москва адаптировалась: стала лучше рассредоточивать свои боевые силы и вооружения. Кроме того, Россия стала активно использовать шифровку сетей и другие методы защиты, а также методы радиоэлектронной борьбы. Российские военные блокируют украинскую связь, разрушая сплочённость подразделений и замедляя их способность совершать атаки. Средства радиоэлектронной борьбы лишают операторов связи с их беспилотниками, а также снижают эффективность украинского высокоточного оружия.



Россия также модернизировала свой оборонно-промышленный комплекс. В результате у неё теперь гораздо больше оружия и боеприпасов, чем у Украины.



Впрочем, автор статьи отмечает, что в каких-то областях Украина пока превосходит Россию. Например, она наносит удары по отдалённым объектам на территории России. Но это вряд ли будет длиться долго: как и в других сферах, Россия, скорее всего, адаптируется к украинским достижениям.



Автор статьи отмечает, что Россия извлекает уроки на поле боя и на их основе меняет стратегию и военную промышленность. «Это может, соответственно, привести к дальнейшим успехам России в бою, поскольку Москва захватит больше территорий, в частности на востоке, но, возможно, также и на юге», — пишет автор статьи, отмечая, что вряд ли в ближайшее время Москва возьмёт Киев, но она к этому и не стремится.



Поэтому Foreign Affairs отмечает, что НАТО нужно не только вооружать Украину передовым оружием, но и обмениваться с ней боевым опытом. И передавать Украине желательно то оружие, которое даст Киеву стратегическое преимущество.