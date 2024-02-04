JF: мир ненавидит США за их лицемерие — они критикуют других за то, что делают сами
Крис, покажи-ка нам часть интервью Криса Мэтьюза. Вы, ребята, сразу поймёте, с кем он разговаривает.
КРИС МЭТЬЮЗ, ведущий MSNBC (фрагмент интервью от 2007 года): Вы сказали, что, если бы президент США начал атаку на Иран без одобрения конгресса, это стало бы преступлением, подлежащим импичменту.
ДЖО БАЙДЕН, сенатор: Абсолютно верно.
КРИС МЭТЬЮЗ: Не хотите ли вы пересмотреть свои слова? Какого мнения вы придерживаетесь сейчас?
ДЖО БАЙДЕН: Я остаюсь при своём мнении. Я сделал этот комментарий в качестве предупреждения. А я не бросаю слова на ветер, Крис, — вы давно меня знаете. Я 17 лет был председателем судебного комитета или его высокопоставленным членом. У президента нет конституционных полномочий начинать войну против страны с населением 70 миллионов человек, если на нас не напали или если нет доказательств того, что на нас собираются напасть. И если он это сделает — я буду требовать его импичмента.
Как вы думаете, Ларри, он и сейчас так считает?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да он даже не помнит, что говорил это. Лицемерие просто поражает. И кстати, здесь работает ещё один принцип.
Мы говорим, что, раз Иран поставлял оружие или беспилотники сторонним группам и эти сторонние группы используют то, что поставлял Иран, значит, мы можем напасть на Иран. И если бы я был Владимиром Путиным или Сергеем Шойгу, министром обороны России, я бы сказал: «Чёрт возьми, хорошая идея! Знаете что, давайте нападём на США, потому что США поставляют Украине оружие, которое убивает русских». Тот же принцип.
И именно поэтому люди так ненавидят США и их лицемерие. Международный порядок, основанный на правилах, — это мусор. И мы играем только по одному своду правил, потому что это выгодно нам.
Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.
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