JF: мир ненавидит США за их лицемерие — они критикуют других за то, что делают сами

По словам Байдена, Иран надо атаковать за то, что он поставляет оружие сторонним группировкам, которые нападают на США. По такой логике на месте Путина вполне справедливо было бы атаковать США за то, что они поставляют оружие Украине, заявил в интервью Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Более того, Байден уже не помнит того, как в 2007 году осудил власть США за такие же действия в отношении Ирана. «Лицемерие поражает», — считает эксперт.

Крис, покажи-ка нам часть интервью Криса Мэтьюза. Вы, ребята, сразу поймёте, с кем он разговаривает.

КРИС МЭТЬЮЗ, ведущий MSNBC (фрагмент интервью от 2007 года): Вы сказали, что, если бы президент США начал атаку на Иран без одобрения конгресса, это стало бы преступлением, подлежащим импичменту.

ДЖО БАЙДЕН, сенатор: Абсолютно верно.

КРИС МЭТЬЮЗ: Не хотите ли вы пересмотреть свои слова? Какого мнения вы придерживаетесь сейчас?

ДЖО БАЙДЕН: Я остаюсь при своём мнении. Я сделал этот комментарий в качестве предупреждения. А я не бросаю слова на ветер, Крис, — вы давно меня знаете. Я 17 лет был председателем судебного комитета или его высокопоставленным членом. У президента нет конституционных полномочий начинать войну против страны с населением 70 миллионов человек, если на нас не напали или если нет доказательств того, что на нас собираются напасть. И если он это сделает — я буду требовать его импичмента.

Как вы думаете, Ларри, он и сейчас так считает?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да он даже не помнит, что говорил это. Лицемерие просто поражает. И кстати, здесь работает ещё один принцип.

Мы говорим, что, раз Иран поставлял оружие или беспилотники сторонним группам и эти сторонние группы используют то, что поставлял Иран, значит, мы можем напасть на Иран. И если бы я был Владимиром Путиным или Сергеем Шойгу, министром обороны России, я бы сказал: «Чёрт возьми, хорошая идея! Знаете что, давайте нападём на США, потому что США поставляют Украине оружие, которое убивает русских». Тот же принцип.

И именно поэтому люди так ненавидят США и их лицемерие. Международный порядок, основанный на правилах, — это мусор. И мы играем только по одному своду правил, потому что это выгодно нам.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.