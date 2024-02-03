Las Vegas Review-Journal: Байден сделал подарок Путину, запретив экспорт природного газа

Президент США Джо Байден объявил о приостановке выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа в страны, которые не являются участниками Соглашения о свободной торговле. Тем самым он хочет решить проблему выбросов углекислого газа, пишет Las Vegas Review-Journal. Но странам всё равно нужно топливо, поэтому они будут в таком случае закупать его у России и Катара или перейдут на уголь, что ещё хуже.

«Президент Джо Байден только что сделал подарок ко Дню святого Валентина президенту России Владимиру Путину и радикальным защитникам окружающей среды», — пишет Las Vegas Review-Journal. Но многим другим людям это принесёт головную боль.

В конце января Байден объявил о приостановке выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа в страны, которые не являются участниками Соглашения о свободной торговле. Как отмечает автор статьи, эта мера вредит и американским компаниям, которые больше не смогут строить объекты для экспорта сжиженного газа.

Спрос на американский сжиженный газ резко вырос после того, как на фоне российской спецоперации ряд стран отказались от покупки российских энергоносителей. Существующие в США экспортные терминалы для сжижения газа не могут удовлетворить этот спрос.

Байден заявил, что этот шаг нужен для экологии, но это не настоящая мотивация, пишет автор статьи. По его мнению, это связано в большей степени с выборами и предвыборными обещаниями Байдена. Байден и большая часть представителей левых сил считают, что глобальное потепление «является экзистенциальной угрозой». Поэтому Штаты, по их мнению, должны прекратить поставки сжиженного газа в другие страны. Якобы раз у них не будет доступа к природному газу, выбросы углекислого газа уменьшатся.

Но автор статьи отмечает, что странам всё равно будут нужны дешёвые и надёжные энергоресурсы. Если они не смогут купить их у США, они будут искать их в другом месте. Вторым и третьим по величине экспортёром природного газа являются Россия и Катар. Ряд стран отказались от поставок из России после начала спецоперации на Украине. А Катар принимает у себя лидеров ХАМАС, которые живут там в роскоши пишет автор статьи.

«Последовательная стратегическая политика позволила бы США использовать свои энергетические преимущества для расширения своего влияния за счёт экспорта, а не ущемлять свои собственные интересы, отправляя потенциальных клиентов в Россию и Катар. Другая альтернатива для многих стран — это угольная энергетика, от которой выбросы углекислого газа ещё больше, чем от природного газа», — пишет Las Vegas Review-Journal.