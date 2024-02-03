Fox Business Оригинал

Американский сенатор: Байден выделил «субсидию» Владимиру Путину и ослабил США

Материал представлен в переводе ИноТВ
При Джо Байдене на посту президента каждый геополитический противник США стал сильнее, заявил в эфире Fox Business сенатор от штата Техас Тед Круз. В пример он приводит Китай, Россию и ряд других стран. На прошлой неделе Байден же только напомнил о своей «слабости». Он запретил экспорт сжиженного природного газа, что будет означать, что Европа будет покупать его у России, чем только усилит её позиции.

ТЕД КРУЗ, сенатор от штата Техас: И вот вам пример: Джо Байден унаследовал мир и процветание на всей планете. В каждом регионе мира стало хуже. Каждый враг Америки стал сильнее, и Америка подвергается большему риску. И вот вам пример. Иран стал сильнее. Китай стал сильнее. Северная Корея стала сильнее. Венесуэла стала сильнее. Путин в России стал сильнее.

И что же сделал Джо Байден на прошлой неделе? Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимира Путина от Джо Байдена»: он заблокировал будущий экспорт сжиженного природного газа, а это значит, что Европе придётся покупать его у России, а не у Америки.

Это вредит рабочим местам здесь, и это помогает Путину. Но это пример слабости Байдена и того, как это делает ситуацию более опасной.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.

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источник
Fox Business США Северная Америка
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