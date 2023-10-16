Экс-генерал США: при Байдене американская армия сдала позиции и не может позволить себе вовлечься ещё в один конфликт

За время пребывания у власти президента Джо Байдена Вооружённые силы США стали чрезвычайно слабыми, в связи с чем не могут себе позволить оказаться вовлечёнными ещё в один конфликт, заявил в эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук. В связи с этим Болдук призывает сдерживать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы она не вышла за рамки Газы, палестинцев и израильтян.

Насколько вы, генерал, обеспокоены тем, что в случае нашего вмешательства и вмешательства Ирана — ведь наши вооружённые силы очень перегружены: наша помощь Украине и Китай в движении, — если это выйдет за рамки Газы, палестинцев и израильтян и втянет нас ещё в один конфликт, ещё одну войну, насколько вы обеспокоены тем, сможем ли мы с этим справиться?

Наша страна разорена, набор в армию сократился, поставки оружия сократились, что вы скажете тем американцам, кто обеспокоен этим?

ДОН БОЛДУК, генерал армии США в отставке: Я думаю, что это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить много конфликтов, которые будут происходить в мире одновременно. И это весьма прискорбно.

Я был бы очень, очень обеспокоен. Наше военное руководство сосредоточено на чём угодно, но не на том, как вести боевые действия, обеспечивать коммуникацию, выживать на поле боя, быть способными вести и выигрывать войны. Мы видим это на протяжении последних нескольких лет. Они пытаются соответствовать принципам «пробудизма», не могут набрать рекрутов, не могут их удержать. Это очень серьёзная проблема для Америки, для её аппарата национальной безопасности.

И я очень этим обеспокоен, как и другие эксперты по национальной безопасности. И мы не можем обманывать американцев на этот счёт. Нам нужно начать говорить правду, чего мы не делали уже очень давно, потому что никто не хочет слышать правду. Все предпочитают слышать ложь и лебезить, а не говорить правду о суровых реалиях сегодняшнего мира и о том, что требуется для обеспечения безопасности нации, что требуется для обеспечения свободы.

Америка отказалась от моральных принципов в этом вопросе, Америка не понимает, что правильно, а что нет. Они играют в шашки, когда мы должны играть в шахматы. И это весьма прискорбная ситуация. И поэтому очень важно сдержать это. И мы сдержим это, выполняя «Соглашения Авраама», мы сдержим это, наложив больше санкций на Иран, не давая ему поставлять нефть Китаю, не давая ему поставлять беспилотники и ракеты России. Именно это нам нужно делать.

Генерал Дон Болдук, спасибо, что уделили нам время.

Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.